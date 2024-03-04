Çanakkale Depremi Sonrası Ahmet Ercan’dan Uyarı: “6.8 ile 7.4 Arasında Depremin Habercisi”
Çanakkale Depremi Sonrası Ahmet Ercan’dan Uyarı: “6.8 ile 7.4 Arasında Depremin Habercisi”
Çanakkale'de meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremle ilgili Profesör Doktor Ahmet Ercan'dan bir açıklama geldi. Ercan, depremle ilgili 6.8 ile 7.4 arasında bir depremin habercisi olduğunu ileri sürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çanakkale'de yaşanan 4.9 şiddetindeki depremle alakalı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan şu uyarılarda bulundu.
"Bursa, M. Kemalpaşa, Ulubat, Manyas, Gönen üzerinden Yenice’ye sarkan Kuzey Anadolu Kırığının en güney kolu Edremit kırığıyla Akçay batısında birleşerek Bababurnu’na uzanmaktadır.”
“Bu kırık üzerinde 1964 Manyas, 1964 Gönen, 1953 M7,2 depremleri olmuştur.”
“Yenice, Kalkım, Altınoluk arasında deprem boşluğu vardır. Bugün Yenice-Karasu’da, 14 km’lik odakta M4,9’luk deprem burada biriken gerginliğin bir belirtisidir.”
“Bu aralık M6,8 ile M7,4 arasında bir depreme gebedir" açıklamasında bulundu.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda