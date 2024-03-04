Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Çanakkale Depremi Sonrası Ahmet Ercan’dan Uyarı: “6.8 ile 7.4 Arasında Depremin Habercisi”

Çanakkale Depremi Sonrası Ahmet Ercan’dan Uyarı: “6.8 ile 7.4 Arasında Depremin Habercisi”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.03.2024 - 22:55 Son Güncelleme: 04.03.2024 - 23:02

Çanakkale'de meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremle ilgili Profesör Doktor Ahmet Ercan'dan bir açıklama geldi. Ercan, depremle ilgili 6.8 ile 7.4 arasında bir depremin habercisi olduğunu ileri sürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Çanakkale'de yaşanan 4.9 şiddetindeki depremle alakalı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan şu uyarılarda bulundu.

Çanakkale'de yaşanan 4.9 şiddetindeki depremle alakalı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan şu uyarılarda bulundu.

"Bursa, M. Kemalpaşa, Ulubat, Manyas, Gönen üzerinden Yenice’ye sarkan Kuzey Anadolu Kırığının en güney kolu Edremit kırığıyla Akçay batısında birleşerek Bababurnu’na uzanmaktadır.”

"Bursa, M. Kemalpaşa, Ulubat, Manyas, Gönen üzerinden Yenice’ye sarkan Kuzey Anadolu Kırığının en güney kolu Edremit kırığıyla Akçay batısında birleşerek Bababurnu’na uzanmaktadır.”

“Bu kırık üzerinde 1964 Manyas, 1964 Gönen, 1953 M7,2 depremleri olmuştur.”

“Bu kırık üzerinde 1964 Manyas, 1964 Gönen, 1953 M7,2 depremleri olmuştur.”

“Yenice, Kalkım, Altınoluk arasında deprem boşluğu vardır. Bugün Yenice-Karasu’da, 14 km’lik odakta M4,9’luk deprem burada biriken gerginliğin bir belirtisidir.”

“Yenice, Kalkım, Altınoluk arasında deprem boşluğu vardır. Bugün Yenice-Karasu’da, 14 km’lik odakta M4,9’luk deprem burada biriken gerginliğin bir belirtisidir.”

“Bu aralık M6,8 ile M7,4 arasında bir depreme gebedir" açıklamasında bulundu.”

“Bu aralık M6,8 ile M7,4 arasında bir depreme gebedir" açıklamasında bulundu.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
3
2
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?