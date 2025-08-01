31 Temmuz ve 1 Ağustos'a Damga Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Rıza Tamer Hakkında Şok İddia!
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Ajda Pekkan'ın Maskeli Tarzı Dikkat Çekti!
Jenna Ortega'nın Değişimi Olay Oldu!
Tatile Çıkan Pelin Akil ve Anıl Altan Tartışmalara Yol Açtı!
Jason Momoa'nın Sakalsız İmajı Olay Oldu!
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Sıla Türkoğlu Evleniyor!
Sümeyye Aydoğan Hayranını Geri Çevirdi
Yasemin Yürük'ün Saçları Tutuştu!
Bülent Ersoy Dönerciyi Ayağına Getirdi!
Rıza Tamer’den Sedat Peker’e Seslendi
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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