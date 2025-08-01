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31 Temmuz ve 1 Ağustos'a Damga Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz

31 Temmuz ve 1 Ağustos'a Damga Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.08.2025 - 23:10

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Rıza Tamer Hakkında Şok İddia!

Rıza Tamer Hakkında Şok İddia!

Uzun süre sessiz kalan ve Zeynep Bastık ile düet yaptığı “Benden Sonra” şarkısıyla yeniden popülerlik kazanan Rıza Tamer, Azerbaycan'ın Bakü şehrinde sahne alacağını duyurduktan sonra konseri iptal ettiğini açıkladı. Gerekçe olarak “Türk lirasının geçmediği yerde sahneye çıkmak istemem” açıklamasını yaptı

Ajda Pekkan'ın Maskeli Tarzı Dikkat Çekti!

Ajda Pekkan'ın Maskeli Tarzı Dikkat Çekti!

Ajda Pekkan, 79 yaşında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konser sırasında yüzünü taşlı maskeyle kapatarak sahneye çıktı. Konser öncesinde sosyal medyada gündem olan donuk mimikler, estetik müdahalelerin zamanla yüz ifadesini dondurduğu eleştirilerine yol açmıştı

Jenna Ortega'nın Değişimi Olay Oldu!

Jenna Ortega'nın Değişimi Olay Oldu!

Jenna Ortega, Wednesday 2. sezon prömiyeri sonrası sosyal medyada 'yüzündeki ciddi değişiklikler' nedeniyle gündeme oturdu. Daha ince yanaklar, belirgin yanak çizgileri ve köşeli çene yapısı fark edince ünlü ismin yüz yağlarını aldırdığı düşünüldü.

Tatile Çıkan Pelin Akil ve Anıl Altan Tartışmalara Yol Açtı!

Tatile Çıkan Pelin Akil ve Anıl Altan Tartışmalara Yol Açtı!

Pelin Akil ve Anıl Altan, kısa süre önce boşanmalarına rağmen, ikiz kızları Alin ve Lina ile birlikte tatile çıkmalarıyla yeniden gündeme geldi. Gazetemagazin'den Umut Enver'in kamerasına yansıyan bu kareler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Boşanmış olmalarına rağmen ailece vakit geçirmeye devam eden çiftin bu tutumu, takipçiler arasında farklı görüşlere yol açtı.

Jason Momoa'nın Sakalsız İmajı Olay Oldu!

Jason Momoa'nın Sakalsız İmajı Olay Oldu!

Jason Momoa, 6 yıl aradan sonra ikonik sakallarına veda ederek hayranlarını şaşırttı. Ünlü oyuncu, bu radikal değişimi, 2026'da vizyona girecek olan Dune: Part Three filmi için hazırlık sürecinin bir parçası olarak gerçekleştirdi.

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Sıla Türkoğlu Evleniyor!

Sıla Türkoğlu Evleniyor!

Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, romantik bir İtalya tatilinin ardından evlenme kararı aldı. Çift, Como Gölü'nde teknede gerçekleşen sürpriz evlilik teklifiyle mutlu anlarını taçlandırdı.

Sümeyye Aydoğan Hayranını Geri Çevirdi

Sümeyye Aydoğan Hayranını Geri Çevirdi

Sümeyye Aydoğan, Nişantaşı'nda bir hayranının fotoğraf çekme isteğini geri çevirdiği anlarla sosyal medyada gündeme geldi.

Yasemin Yürük'ün Saçları Tutuştu!

Yasemin Yürük'ün Saçları Tutuştu!

Son paylaşımında, video çektiği sırada mumun alevinin saçlarını tutuşturması sonucu büyük bir tehlike atlatan Yasemin Yürük korku dolu anlar yaşadı.

Bülent Ersoy Dönerciyi Ayağına Getirdi!

Bülent Ersoy Dönerciyi Ayağına Getirdi!

Bülent Ersoy, Antalya'daki lüks villasının havuz başında döner keyfi yaptı. Özlemce Döner, Ankara'dan özel olarak Diva için Antalya'ya gitti.

Rıza Tamer’den Sedat Peker’e Seslendi

Rıza Tamer’den Sedat Peker’e Seslendi

konser iptali ve Sedat Peker'e yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Tamer, yaşadığı bu krizle ilgili olarak sosyal medyada bir video paylaşarak, Sedat Peker'e seslendi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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