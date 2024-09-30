30 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
30 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Yılmaz Erdoğan'la öpüşürken çekilen görüntüleri sonrası kısa sürede gündem olan Cansu Taşkın geçtiğimiz gün eski aşkına gönderme yaptığı bir röportaj verdi. Kamera karşısındaki haliyle eleştirilen ünlü manken tepkilerin ardından sitemli açıklama yaptı.
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2. Ahu Tuğba'nın cenazesinde Anjelik'in yanından bir an olsun ayrılmayan Serpil Çakmaklı vefasızlıktan sitem eden isimlerden olmuştu. Aramızda Kalmasın'a konuk olan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi, eski dostları Banu Alkan'a tepki gösterdi.
3. Son dönemde art arda vefat eden ünlü sanatçıların cenazelerinde yaşanan 'vefasızlık' konusu hakkında bir açıklama da Bülent Ersoy'dan geldi. Ahu Tuğba'nın cenazesine katılmayan Diva'nın vasiyet gibi sözlerinde "Cenazeme kimse gelmesin. Kendi başıma giderim" demesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
4. Modacı Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında uzun süredir takıntılı bir takipçisinin zorbalığına maruz kaldığını öne sürmüştü. Gazete Magazin’in haberine göre; Kıbrıs'ta korku dolu anlarını anlatan ünlü modacının ''Ruh hastası kanı bozuk bir manyakla uğraşıyorum'' dediği kişi iddialara yanıt verdi.
5. Söylemezsem Olmaz adlı magazin ekibi, Kadir Ezildi'nin geçtiğimiz günlerde şatafatlı bir şekilde nişanlanladığı Gamze Türkmen'in türbansız halini canlı yayında paylaştılar. Sosyal medya kullanıcılarını epey öfkelendiren bu hareket sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü.
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6. Gözü gibi baktığı oğlu Harun'u kaybeden Safiye Soyman yas tutarken en yakın arkadaşı Seda Sayan Miami sahillerinde olduğu için cenazeye katılamamıştı. İki arkadaş o günden sonra ilk kez yan yana poz verdi.
7. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, son zamanlarda günlerinin çoğunu hastanede geçiyordu. Ünlü isimden bugün hastane odasında bir paylaşım geldi. Tanyeli, manevi dünyasındaki his ve düşüncelerini yaptığı paylaşımın altına açıklama olarak ekledi.
8. Sabah saatlerinde nişanlısı Gamze Türkmen'in ev hali Söylemezsem Olmaz programında ifşa edilen Kadir Ezildi, gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını avukat açıklaması aracılığıyla duyurdu.
9. Tahliye edildikten sonra hayatlarında sosyal medyaya yer vermeyecekmiş gibi havalar kesen Dilan ve Engin Polat, tam gaz döndükleri Instagram'da aile fotoğrafı güncellemesi yaptı! Yetmedi bir de birbirlerine ilan-ı aşk ettiler.
10. Sempatik oyuncu Ahmet Kural, son günlerde baba olmanın taze heyecanını yaşıyordu. Kural, geçtiğimiz akşam katıldığı bir davette Tolga Bozduman'ın mikrofonlarına babalık deneyimini ve minik oğlunu anlattı.
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11. Icardi'yle sonu ne olacağı bir türlü netleşmeyen fakat her hareketiyle gündeme oturmayı başaran Wanda Nara, takipçisinin "Bugün kendini nasıl hissediyorsun?" sorusuna üstsüz pozuyla cevap verdi.
12. İkiz kardeşi Bedirhan Soral'la Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne katılan Bensu Soral, Hakan Baş'la ilişkisine dair enteresan detaylar verip, "ilişkide gizem" konusunda tartışma yarattı!
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