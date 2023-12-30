30 Aralık 2023 Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
30 Aralık 2023 Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 30 Aralık Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suudi Arabistan'da yaşanan kriz sonrası iptal edilen Süper Kupa maçı hakkında da açıklamalarda bulundu.
Sofralar kuruldu, planlar hazırlandı, ne izleneceği ne yapılacağı belirlendi... Ancak huzurlu bir yılbaşı akşamı bundan ibaret değil. Ne giyeceğimiz de önemli. Kimileri şıklığı tercih ederken kimileri de rahatlığa önem veriyor. Bir Twitter kullanıcısı da timeline'a kombinlerini sordu. İlginç yanıtlar geldi.
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, HaberTürk’te Mehmet Ayan’ın sunduğu Geçiş Oyunu programına telefon ile bağlanarak Suudi Arabistan’da iptal olan Süper Kupa hakkında açıklamalarda bulundu. Herkesin merak ettiği bir konuya açıklık getiren Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen diyaloğu anlattı.
29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa Finali, Suudi yetkililerin Atatürk pankart ve tişörtlerine izin vermemesi üzerine iptal edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkmama kararı alarak yurda döndü. Ünlü astrolog Nihan Urel'in ise yaşanan bu olayı tarihiyle birlikte bildiği iddia edildi.
TikTok'ta @vayaivay adlı kullanıcının yapay zekayla kelleştirip tıraş ettiği ünlüler sosyal medya kullanıcılarına büyük goygoyculuk malzemesi çıkardı! Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında gerçekleşmesi planlanan maç, Suudi yetkililerin, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' afişi ve Atatürk tişörtleri ile sahaya çıkılmasına izin vermemesi üzerine iptal oldu. Bu haber tüm dünyada gündem oldu bildiğiniz üzere.
Samet Liçina'yla takımları çekip kurabiye adam tarifi veren ve pişiren Kerimcan Durmaz'ın maço taklidi sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türk vatandaşı olanların Hacca gelmesini yasaklayacak' iddiası üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa Finali ve Atatürk krizinin ardından birçok ünlü isimden tepki yağdı. Nejat İşler'in adıyla açılmış bir hesabın paylaşımı da viral oldu. Birçok kişi, bu hesabın paylaşımının Nejat İşler'e ait olduğunu düşündü. Nejat İşler ise o hesapların kendisine ait olmadığını doğrulayarak sahte hesapların yöneticilerini sert bir dille uyardı.
Yeni yılın gelmesiyle çoğu kanal yeni yıl tatiline girme kararı aldı ve yayındaki bazı diziler tekrar bölümlerini yayınlayacağını duyurdu. Peki hangi diziler yeni bölümleriyle ekranda olacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bakalım yılın son Cumartesi gününde mizahın lokomotifi Twitter'da ya da Elon Musk'a göre X'te neler dönmüş?
Hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak Gazetesi, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ‘Atatürk' krizi nedeniyle Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının sahaya çıkmaktan vazgeçtiği Süper Kupa finalinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkındaki ByLock iddialarını yeniden gündeme getirdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda