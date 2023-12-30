Ekranda Yeni Yıl Molası: Haftaya Hangi Diziler Yayınlanacak?
Ekranda Yeni Yıl Molası: Haftaya Hangi Diziler Yayınlanacak?
Yeni yılın gelmesiyle çoğu kanal yeni yıl tatiline girme kararı aldı ve yayındaki bazı diziler tekrar bölümlerini yayınlayacağını duyurdu. Peki hangi diziler yeni bölümleriyle ekranda olacak?
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Yeni yılın gelişiyle beraber pek çok kanal yeni yıl tatili kararı aldı ve diziler tekrar bölümleriyle ekranlarda olacak.
Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisi Ocak ayının ilk haftasında yeni bölümüyle ekranlara gelme kararı aldı. Ömer tekrar bölümüyle yayınlanırken, Yalı Çapkını hakkında hala bir açıklama yapılmadı.
atv ekranlarında yayınlanan Safir, Ateş Kuşları ve Yıldızlar Bana Uzak dizileri Ocak ayının ilk haftasında yeni bölümüyle yayında olurken, Ben Bu Cihana Sığmazam, Aldatmak, Kuruluş Osman ve Kardeşlerim'in yeni bölümleri olmayacak.
Show TV'nin sevilen dizileri Kızılcık Şerbeti, Ne Gemiler Yaktım, Arak, Aile ve Sandık Kokusu yeni bölümleriyle ekrana gelmeyecek.
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Diziler bu hafta olmazsa diğer hafta oynar sıkıntı olmaz, diğer başlıklarda yorumlar açılsın lütfen!
Ayy ülkeye bir gram yararı olmayan bomboş beyin yıkayıcı diziler çok önemli. Koşun koşun yorum yazın, izin çıkmışş. 👎🏻👎🏻👎🏻
yazacak çok şey var, dilim şişti, kafayı yiyecem
Onedio g.t korkusu çekiyo Süper kupa haberlerine yorumlar kapatılmış ona göre paylaşımları kontrol edin biraz Ülke ile Din ile uğraşan paylaşımlara izin verm... Devamını Gör