Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İptal Edilen Süper Kupa Maçı Hakkında Açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İptal Edilen Süper Kupa Maçı Hakkında Açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suudi Arabistan'da yaşanan kriz sonrası iptal edilen Süper Kupa maçı hakkında da açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, Suudi Arabistan'da yaşanan kriz sonrası iptal edilen Süper Kupa maçı hakkında da açıklamalarda bulundu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süper Kupa hakkındaki açıklamaları:
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