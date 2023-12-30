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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İptal Edilen Süper Kupa Maçı Hakkında Açıklama

etiket Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İptal Edilen Süper Kupa Maçı Hakkında Açıklama

Suudi Arabistan
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
30.12.2023 - 22:20 Son Güncelleme: 30.12.2023 - 23:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suudi Arabistan'da yaşanan kriz sonrası iptal edilen Süper Kupa maçı hakkında da açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Suudi Arabistan'da yaşanan kriz sonrası iptal edilen Süper Kupa maçı hakkında da açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Suudi Arabistan'da yaşanan kriz sonrası iptal edilen Süper Kupa maçı hakkında da açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süper Kupa hakkındaki açıklamaları:

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süper Kupa hakkındaki açıklamaları:

'Futbol başta olmak üzere Türk sporunun başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz. Sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır. Sporumuza bir faydası yoktur. 

Cumhuriyet 85 milyonun ortak değeridir, Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir.

Daha düne kadar 'Siz Atatürk'ün askeri değil, itlerisiniz' diyenlerle kol kola gezenlerin söylediklerinin bizim nazarımızda hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur. Türkiye’nin ve Türk milletinin onurunu bizim nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya biliyor. CHP ve şürekası ders vermeyi bıraksınlar. 

Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Futbolseverlere ve spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kulüplerimizden fair play e sahip çıkmalarını diliyorum.'

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