Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İptal Edilen Süper Kupa Maçı Hakkında Açıklama

'Futbol başta olmak üzere Türk sporunun başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz. Sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır. Sporumuza bir faydası yoktur.

Cumhuriyet 85 milyonun ortak değeridir, Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir.

Daha düne kadar 'Siz Atatürk'ün askeri değil, itlerisiniz' diyenlerle kol kola gezenlerin söylediklerinin bizim nazarımızda hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur. Türkiye’nin ve Türk milletinin onurunu bizim nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya biliyor. CHP ve şürekası ders vermeyi bıraksınlar.

Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Futbolseverlere ve spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kulüplerimizden fair play e sahip çıkmalarını diliyorum.'