Suudi Arabistanlı Bir Genç Yaşananları Yorumladı: "Ülkenizde Değilsiniz, FIFA Kurallarına Uymak Zorundasınız"

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında gerçekleşmesi planlanan maç, Suudi yetkililerin, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' afişi ve Atatürk tişörtleri ile sahaya çıkılmasına izin vermemesi üzerine iptal oldu. Bu haber tüm dünyada gündem oldu bildiğiniz üzere.