Suudi Arabistanlı Bir Genç Yaşananları Yorumladı: "Ülkenizde Değilsiniz, FIFA Kurallarına Uymak Zorundasınız"

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında gerçekleşmesi planlanan maç, Suudi yetkililerin, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' afişi ve Atatürk tişörtleri ile sahaya çıkılmasına izin vermemesi üzerine iptal oldu. Bu haber tüm dünyada gündem oldu bildiğiniz üzere.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Suudi Arabistanlı bir genç de konu hakkında açıklama yaptığı bir video paylaştı.
FIFA kanunlarına göre futbola siyasetin karışmaması gerektiğini söyleyen genç "Ülkenizde değilsiniz, Suudi Arabistan'a geldiniz. FIFA kurallarına uymak zorundasınız." dedi.
İşte o video;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda