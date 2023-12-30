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Suudi Arabistanlı Bir Genç Yaşananları Yorumladı: "Ülkenizde Değilsiniz, FIFA Kurallarına Uymak Zorundasınız"

etiket Suudi Arabistanlı Bir Genç Yaşananları Yorumladı: "Ülkenizde Değilsiniz, FIFA Kurallarına Uymak Zorundasınız"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 22:08

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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında gerçekleşmesi planlanan maç, Suudi yetkililerin, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' afişi ve Atatürk tişörtleri ile sahaya çıkılmasına izin vermemesi üzerine iptal oldu. Bu haber tüm dünyada gündem oldu bildiğiniz üzere.

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Suudi Arabistanlı bir genç de konu hakkında açıklama yaptığı bir video paylaştı.

Suudi Arabistanlı bir genç de konu hakkında açıklama yaptığı bir video paylaştı.

FIFA kanunlarına göre futbola siyasetin karışmaması gerektiğini söyleyen genç "Ülkenizde değilsiniz, Suudi Arabistan'a geldiniz. FIFA kurallarına uymak zorundasınız." dedi.

FIFA kanunlarına göre futbola siyasetin karışmaması gerektiğini söyleyen genç "Ülkenizde değilsiniz, Suudi Arabistan'a geldiniz. FIFA kurallarına uymak zorundasınız." dedi.

İşte o video;

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