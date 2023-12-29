Suudi Yetkililerin Atatürk Posteri ve Afişlerine İzin Vermemesine Mustafa Sarıgül'den de Tepki Geldi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da gerçekleşecek olan karşılaşmasında, Suudi yetkililerin, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' afişi ve Atatürk tişörtleri ile sahaya çıkılmasına izin vermediği haberi gündeme bomba gibi düştü bildiğiniz üzere.