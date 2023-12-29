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Suudi Yetkililerin Atatürk Posteri ve Afişlerine İzin Vermemesine Mustafa Sarıgül'den de Tepki Geldi

Suudi Yetkililerin Atatürk Posteri ve Afişlerine İzin Vermemesine Mustafa Sarıgül'den de Tepki Geldi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 19:49

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da gerçekleşecek olan karşılaşmasında, Suudi yetkililerin, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' afişi ve Atatürk tişörtleri ile sahaya çıkılmasına izin vermediği haberi gündeme bomba gibi düştü bildiğiniz üzere.

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Haber üzerine Mustafa Sarıgül'de kendi tarzıyla çektiği bir video ile olaya tepkisini gösterdi.

Haber üzerine Mustafa Sarıgül'de kendi tarzıyla çektiği bir video ile olaya tepkisini gösterdi.

"Daha dünyada benim bayrağıma, toprağıma, Atatürk'üme, İstiklal Marşı'ma karışacak insan anasının karnından doğmadı." diyen Sarıgül, futbolculara ülkeye dönün çağrısı yaptı.

"Daha dünyada benim bayrağıma, toprağıma, Atatürk'üme, İstiklal Marşı'ma karışacak insan anasının karnından doğmadı." diyen Sarıgül, futbolculara ülkeye dönün çağrısı yaptı.

İşte o video;

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