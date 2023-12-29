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Mehmet Demirkol Suudi Yetkililerle Anlaşmaya Çalışan Federasyona Ateş Püskürdü: "Bu Kadar Çapsızlık Olur mu?

Mehmet Demirkol Suudi Yetkililerle Anlaşmaya Çalışan Federasyona Ateş Püskürdü: "Bu Kadar Çapsızlık Olur mu?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 21:33

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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı, Suudi yetkililerin, oyuncuların Atatürk tişörtleriyle çıkmasına izin vermemesi üzerine iptal edildi bildiğiniz üzere.

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Mehmet Demirkol, canlı yayında bu konu hakkında konuşurken hem Suudi yetkililere hem federasyona ateş püskürdü.

Mehmet Demirkol, canlı yayında bu konu hakkında konuşurken hem Suudi yetkililere hem federasyona ateş püskürdü.

“Biz 100 yıl önce kararımızı vermiş bir ülkeyiz. Sen benim adıma, benim ulusum adına Suud ile Atatürk pazarlığı yapıyorsun. Bu kadar ilkesizlik olur mu? Ülkenin kurucusu tartışılır mı? Kim verdi sana bu yetkiyi? Kimsiniz siz? Nasıl yapabilirsin bunu? Ne hakla?” diyerek federasyonu eleştiren Demirkol'un o anları gündem oldu.

“Biz 100 yıl önce kararımızı vermiş bir ülkeyiz. Sen benim adıma, benim ulusum adına Suud ile Atatürk pazarlığı yapıyorsun. Bu kadar ilkesizlik olur mu? Ülkenin kurucusu tartışılır mı? Kim verdi sana bu yetkiyi? Kimsiniz siz? Nasıl yapabilirsin bunu? Ne hakla?” diyerek federasyonu eleştiren Demirkol'un o anları gündem oldu.

İşte o anlar;

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