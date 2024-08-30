30 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
30 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Çektiği bir video sonrası akıl almaz bir tanınırlığa kavuşan Gizem Yıldız kısa süre içinde fenomen olmuş ve sosyal medya paylaşımlarından, geçirdiği değişime kadar birçok yönden ilgi çekmişti. Geçtiğimiz haftalarda "amin" videosunu çektiği sevgilisiyle dünyaevine giren Yıldız'ın kınasından görüntüler de oldukça eleştirildi.
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2. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu olmanın yanı sıra Wanda Nara ile yaşadığı oldukça çalkantılı aşk hayatıyla magazin figürü haline gelen Mauro Icardi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığı paylaşımıyla sosyal medya gündemine yerleşti.
3. Sosyal medya influencer'larına yönelik yapılan denetimlerde, reklam yaptığını gizleyenlere ceza kesildi. Bu listede Şeyma Subaşı, Cem Özkök ve Esra Ezmeci gibi isimler bulunuyor. Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, kitabının linkini paylaşırken gerekli açıklama ibaresini eklememiş ve 550 bin TL ceza ödemek zorunda kaldı.
4. Kısmet Olur Aşkın Gücü programında yaşadığı aşkla ve her bölüme damga vuran tavırlarıyla dikkat çeken Cansel Ayanoğlu programda kazandığı popülaritesini müzik sektörüne atılarak devam ettirmişti. Bir mekanda Hadise'nin Deli Oğlan şarkısını seslendiren Cansel dillere fana düştü!
5. Venedik Film Festivali'nde, "Kızılcık Şerbeti" dizisinin Görkem'i Özge Özacar, zarif bir elbiseyle kırmızı halıda boy gösterdi. Şıklığı ve zarafetiyle büyük beğeni toplayan Özacar, festivalde baş döndürdü!
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6. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren fenomen Murat Övüç sık sık yaptığı açıklamlarla tepki çekiyor. Köpeğini gezdirirken İstanbul Başakşehir'de köpek sürüsü tarafından kovalandığını söyleyen Övüç, belediyeye seslendi!
7. Edis, Rafet El Roman'ın "Yalancı Şahidim" şarkısını yeniden yorumlayarak sosyal medyada tartışmalara yol açtı.
8. Stüdyosunda şarkılarını söylediği dönemde ayaklarıyla dikkat çekip Zeynep Bastık (Ayak) lakabıyla anılmaya başlayan Zeynep Bastık, uzun bir aradan sonra yine ve yeniden ayaklarıyla dillere düştü!
9. Yeşilçam'ın usta ismi, Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras, yıllar sonra ilk kez görüntülendi!
10. Magazin Burada muhabirleri tarafından Rusya'da katıldığı davette görüntülenen Burak Özçivit'in bir hayranına karşı tavrı ve hareketleri gereğinden fazla samimi bulundu! Bazıları o anları oldukça normal değerlendirirken bazıları da fena gaza gelip Fahriye Evcen'e seslendi!
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11. İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak'tan sonra Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasında da bir soyadı krizi patlak verdi. Tuğçe Tayfur'un son evliliğinde düğüne dahi gitmeyen, ilk torununu da görmeyen baba Ferdi Tayfur'un kızının markasında "Tayfur" soyadını kullanmasından rahatsız olduğu için milyonluk dava açtığı ortaya çıktı!
12. Geçtiğimiz günlerde acilen ameliyata alınmasının sebebinin bebeğini kaybetmesi olduğunu öğrendiğimiz Ece Seçkin, yaşadığı acı olaydan sonra ilk kez konuştu. Bebeğini kaybetmenin üzüntüsünü dile getirmeye çalışırken sesi titreyen Ece Seçkin, yürekleri dağladı.
13. Birkaç aydır adı Berkcan Güven'le anılan ve aşk yaşadıkları söylenen Hailey Eylül Sani, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda dedikodulara cevap verdi. Aşkı yalanladı fakat asıl mesele Türkçe'yle İngilizce'yi harmanlayıp dilimizi katlettiği anlar oldu...
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