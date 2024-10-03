3 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
3 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Aralık ayında Alina Boz'la yaptığı ani evlilikle gündeme gelen Umut Evirgen, ilişkisine sağlama adımlarla devam ediyor bildiğiniz gibi. Yaşanan ani evlilik sürecinin ardından ise Boz'un hamile olabileceği iddiaları akıları epey bir meşgul ediyor. Güzel oyuncu bu iddiaları yalanlarken Umut Evirgen de ilk defa hamilelik söylentileri hakkında konuştu.
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2. Serenay Sarıkaya evinin kapılarını ilk defa AD Middle East dergisine açmış, ve dekorasyon seçimleriyle ilgi odağı olmuştu. Sosyal meydada goygoy malzemesi haline gelen evin dekorasyonu kimileri tarafından oldukça ilginç bulunurken kimilerinin de dilinden kurtulamadı.
3. Kocası Engin'in tahliye edildiği an Enerci şarkısıyla story atan Dilan Polat'ın şarkısına olan hayranlığını hepimiz biliyoruz. Geçtiğimiz gün başka bir şarkı paylaşan Dilan Polat, yeni bir 'Enerci' mi geliyor sorularını akıllara getirmişti, açıklama gecikmedi.
4. Takvim gazetesinden Aydın Hamza'nın haberine göre; Emina Jahovic, oğlu Yaman Sandal ve Pınar Altuğ’un kızı Su arasındaki arkadaşlık hakkında yeni açıklamalarda bulundu.
5. Sosyal medya hesabında Ronaldo'nun evinden çıktığına dair bir haber paylaşan Alizade, goygoycuların diline fena düştü.
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6. Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün set kombini sofra bezine benzetilince sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
7. Kızı Aleyna Tilki'nin hayatında oldukça aktif olan anne Havva Öztel'in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti!
8. 13 yaşında evlendirildiğini birçok kez dile getiren Safiye Soyman, nostalji niyetiyle sosyal medya hesabından gelinlikli fotoğrafını paylaştı. Soyman'ın "küçük gelin" notuyla yaptığı paylaşıma sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı!
9. Narin Güran ile ilgili paylaşımlarına ara vermeden devam eden Gülben Ergen, şimdilerde ev dekorasyonuyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya'nın konuyla ilgili herhangi bir tepki göstermemesine çıkıştı.
10. Alman sosyal medya fenomeni Katharina Amelia'nin Galatasaraylı bir futbolcunun daveti üzerine Türkiye'ye geldiğini duyurduğu videosu gündeme bomba gibi oturmuştu. Türkiye'deki futbolculardan aldığı etkileşimi seven Amelia, bu sefer de hepsini tek tek masaya yatırıp, yakışıklılığına göre sıraladı!
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11. Aylardır beklenen "Lan" düeti nihayet geldi! Meşhur kırmızı akustik koltuğuna geçip sezonu açan Zeynep Bastık, Mabel Matiz'i konuk etti, tüm övgüleri de kaptırdı...
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