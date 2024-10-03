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Yanlış Alarm: Enerci'den Sonra İkinci Şarkısını Çıkartacağı Sanılan Dilan Polat'a Engin'inden İzin Çıkmıyormuş

Yanlış Alarm: Enerci'den Sonra İkinci Şarkısını Çıkartacağı Sanılan Dilan Polat'a Engin'inden İzin Çıkmıyormuş

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 14:01

Kocası Engin'in tahliye edildiği an Enerci şarkısıyla story atan Dilan Polat'ın şarkısına olan hayranlığını hepimiz biliyoruz. Geçtiğimiz gün başka bir şarkı paylaşan Dilan Polat, yeni bir 'Enerci' mi geliyor sorularını akıllara getirmişti, açıklama gecikmedi.

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Dilan Polat ve Engin Polat çifti dahil birçok isim kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından yargılanmış ve 10 ay boyunca kaldıkları cezaevinden geçtiğimiz ay başı tahliye edilmişti.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti dahil birçok isim kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından yargılanmış ve 10 ay boyunca kaldıkları cezaevinden geçtiğimiz ay başı tahliye edilmişti.

Tahliye edilmelerinin ardından Polat ailesi büyük bir tepkiyle baş başa kalmış sosyal medya kullanıcıları Dilan Polat'a olan meraklarını yenemezken kendisi hızla takipçi kazanmıştı.

Tahliye edilmelerinin ardından Polat ailesi büyük bir tepkiyle baş başa kalmış sosyal medya kullanıcıları Dilan Polat'a olan meraklarını yenemezken kendisi hızla takipçi kazanmıştı.

Kocası Engin Polat'a kavuşan Dilan Polat 'Enerci' şarkısıyla anında story atmış ve enerjik halleriyle ilgi odağı olmuştu.

Kocası Engin Polat'a kavuşan Dilan Polat 'Enerci' şarkısıyla anında story atmış ve enerjik halleriyle ilgi odağı olmuştu.

Enerci'den sonra başka bir şarkı ile geri döndüğünü sanılan, arabada bağıra bağıra yeni şarkısını açan Dilan Polat kafaları karıştırmıştı.

Enerci'den sonra başka bir şarkı ile geri döndüğünü sanılan, arabada bağıra bağıra yeni şarkısını açan Dilan Polat kafaları karıştırmıştı.

Detaylardan burada bahsettik:

Şarkı çıkarmadığını söyleyen Polat, Engin'in izin vermediğini, şarkının bir sene önce 'Enerci' şarkısından hemen sonra yazıldığını açıkladı.

Şarkı çıkarmadığını söyleyen Polat, Engin'in izin vermediğini, şarkının bir sene önce 'Enerci' şarkısından hemen sonra yazıldığını açıkladı.

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