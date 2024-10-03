Yanlış Alarm: Enerci'den Sonra İkinci Şarkısını Çıkartacağı Sanılan Dilan Polat'a Engin'inden İzin Çıkmıyormuş

Kocası Engin'in tahliye edildiği an Enerci şarkısıyla story atan Dilan Polat'ın şarkısına olan hayranlığını hepimiz biliyoruz. Geçtiğimiz gün başka bir şarkı paylaşan Dilan Polat, yeni bir 'Enerci' mi geliyor sorularını akıllara getirmişti, açıklama gecikmedi.