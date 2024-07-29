29 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
29 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Arkadaşı Safiye Soyman'ın evlat acısı yaşadığı anlarda paylaşımları yüzünden tepki çeken Banu Alkan eleştirilerin ardından art arda başsağlığı paylaşımları yaptı. Böylesi bir mesajda bile Kylie Jenner ve JLo'yu etiketleyen "Afrodit" yine topa tutulunca yeni bir hamlede bulundu. Başsağlığı paylaşımında güncellemeye giden Banu Alkan'dan ilk kez açıklama geldi.
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2. 2014 yılında beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti!
3. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de milyonları kendine hayran bırakan Mine Tugay yeni yaşını kırmızılar içerisindeki elbisesi ve elindeki çiçekleriyle kutladı. Ortalığı ateşe veren Mine Tugay'ın pozları yine sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi.
4. Katıldığı ödül töreninde “Bu nasıl Allah, nasıl Peygamber” diyen Tuğba Ekinci hakkında harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ekinci hakkında resen soruşturma başlattı.
5. Geçirdiği beyin kanaması sonucu 10 yıldır bitkisel hayatta olan efsane oyuncu ve sunucu Kenan Işık bugün vefat etti. Kaybıyla sanat dünyasını yasa boğan Kenan Işık hakkında yapılan paylaşımları boğazları düğümledi...
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6. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dillerden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici'den yine çok konuşulacak bir açıklama geldi. Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Derici'nin genç erkeklerden hoşlandığını itiraf ederken başından geçeni anlattığı anlar yine gündem oldu.
7. Magazin yorumcusu Yağmur Çevik "blogyagmuru" hesabından bomba bir iddia ortaya atmış ve Neslihan Atagül'ün hamile olduğunu yazmıştı. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün bebek beklediği müjdesi güzel oyuncunun "sitemli" paylaşımıyla doğruluk kazandı.
8. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Danla Bilic, bu sefer de Twitter (X) üzerinden verdiği manifest dersi ve dersin alt metniyle gündeme oturdu!
9. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Berna Laçin, Twitter'da (X) dolaşan matematik sorusunu "ilkokul sorusu bu" diyerek küçümsedi fakat cevabı yanlış verdi. Hal böyle olunca, Twitter (X) ahalisinin diline düşmekten de kurtulamadı tabii! 😂
10. 5 yılda 50 kez tüp bebek tedavisi olan Aylin Coşkun, bir süre önce tedavi olmayı bırakmıştı. Akşam'dan Yasemin İlan'a verdiği röportajda ise evlat edinme düşüncesi olduğunu açıkladı.
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11. Kendisini güzelleştirmek isteyen Mika Raun photoshop'u basınca aylarca pamuklara sarıp sardığı sevgilisinin gözünü kaydırdığını fark etmedi! Sevgilisi Batu'nun gözünün kaydığını gören sosyal medya kullanıcıları da yerinde duramadı tabii...😂
12. Ünlü oyuncu Kerem Bursin L' Officiel isimli dergi için kamera karşısına geçti. Bursin, aşk hayatıyla ilgili soruları açık ve içten bir şekilde yanıtlayarak gündem oldu.
13. Önce "şimdi değilse ne zaman" diyen, sonra Icardi'nin meşhur gol sevincini konserinde yapıp sinyal gönderen Simge, Icardi Wanda'ya tutuştuğunu ilan ettiyse de vazgeçmedi. Konserinde yeniden aynı hareketi yapan ünlü şarkıcı, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü!
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