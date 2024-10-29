29 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
29 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. İlginç sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Merve Boluğur'un son paylaşımı "Hani devran dönmüştü?" dedirtti!
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3. Geçtiğimiz saatlerde birbirlerine "sonsuza dek evet" diyen İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın düğün töreninden yeni görüntüler geldi! Helvacıoğlu'nun gülen yüzü ve heyecanının yanı sıra soruları donuk surat ifadesi ile yanıtlayan Kaspar'ın tavrı ise tepki topladı!
5. Şevval Sam ve Hadise'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahne alacakları konserin yüksek miktarlı ücreti tepki çekmişti. Ünlü isimlere tepki gösteren bir isim de Ziynet Sali oldu!
6. New York’ta düzenlenen The American Turkish Society gecesinde Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya ödül aldı. Ödüllerini Suzan Sabancı'dan alan ikilinin Kerem Bürsin'in eski sevgilisi olmasının yanı sıra samimiyetleri de dikkat çekerken Erçel'in ödül alması topa tutuldu.
7. Didem Soydan, bir sosyal medya kullanıcısının son pozuna yaptığı "Artık çocuk yap" yorumuna yanıtsız kalamadı!
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8. Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle yakın zamandaki bütün konserlerini iptal ettiğini açıklayan Murat Dalkılıç 10. kez ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor!
9. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasını kendi marşıyla değil, Norm Ender'in Parla'sıyla yapan Tarkan ince hareketiyle takdir topladı!
10. New York’ta düzenlenen Amerikan Türk Cemiyeti galası bu sene Halit Ergenç, Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya'yı bir araya getirdi. Ödüllerin verildiği sırada kimse ne yapacağını bilemezken durumu Halit Ergenç'in toparlaması dikkat çekti!
11. Forbes'da yer alan habere göre Hasan Can Kaya ödediği yıllık vergi miktarını açıkladı. Dudak uçuklatan vergi miktarını tiye alan Hasan Can Kaya, devlete taş attı!
12. Yıl bitmeden gelen Evrim Alasya & Kerem Alışık aşk bombası magazini büyük çalkaladı! Yeni sevdiceğiyle üst üste beraber görüntünlendikten sonra muhabirlerin özel hayat soruları karşısında nevri dönen Evrim Alasya, tavrını eleştirenlere X hesabından yaptığı paylaşımla sert çıktı!
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13. Kıvanç Tatltuğ'un oğlu Kurt Efe'yi omuzlarında taşıdığı yeni poz sosyal medyayı büyük salladı!
14. Ortak kümesi Kerem Bürsin olan Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'in, ortak kümesi Justin Bieber olan Selena Gomez ve Hailey Bieber ile benzerliği sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti! Detaylar afallattı 😂
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