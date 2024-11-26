26 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
26 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Akıllarımıza Selena karakteri ile kazınan Sinem Kobal'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktı biliyorsunuz ki. Şimdilerde Her Şeyin Başı Merkür isimli yeni projesi ile geri dönmeye hazırlanan Sinem Kobal, zaman zaman sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz akşam ELLE'in 25. yaşı için düzenlenen galaya katılan Kobal, bu kez de yeni görünümü ile gündeme geldi. Kobal'ın yeni görünümünü kimileri estetiğe bağlarken kimileri de kilo verişine bağladı.
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2. Magazin gündeminin en kaoslu ilişkilerinden birini yaşayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve Wanda Nara, her geçen gün yeni bir gelişme ile gündeme geliyor. Son olarak Icardi'nin evine gidip duşunu alan, makyajını yaptıran Nara'nın Icardi'yi taciz ettiği iddia edilmişti hatırlarsanız. Bir köşesine çekilen Icardi'nin aksine Wanda Nara'dan yeni bir hamle daha geldi. Nara'nın son pozları "Bunlar kıskandırma çabaları mı?" dedirtti.
3. Bir süredir Şükrü Özyıldız'la yaşadığı aşkla gündemde olan Sibil Çetinkaya, bu kez bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre bir alkol firması tarafından arkadaşlarıyla birlikte Capri tatiline davet edilen Çetinkaya'nın paylaşımları başına iş açtı. Üç günlük tatili boyunca alkollü içeceği markası görünecek şekilde paylaşan Çetinkaya'ya Ticaret Bakanlığı tarafından 550 Bin TL'lik ceza kesildi.
4. Ebru Şallı'yla boşanmasıyla gündeme gelen Uğur Akkuş son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Magazin gündemini meşgul eden ünlü iş insanı hakkındaki iddialar sıkça dikkat çekiyor. Akkuş bu sefer de ihanet üzerine boşandıkları konuşulan eski eşini tehdit ettiği iddiasıyla olay yarattı. Sosyal medya hesabından bir ses kaydı paylaşan Gonca Derin'e yönelik ölüm tehditleri tüyleri diken diken etti.
5. Eski manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz aylarda kızı ile yaşadığı problemlerle sosyal medyada çok konuşulmuş, ünlü isim hakkında kızının vesayet davasına bakan hakim hakkında hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Deniz Akkaya hakkında çıkan gözaltı kararına dair ilk yorumunu geçtiğimiz dakikalarda X hesabı üzerinden yaptı.
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6. Hamdi Alkan, ülkemizin önemli oyuncu ve senaristlerinden birisi olarak tanınıyor. Kendisi en son 'Kızıl Goncalar' isimli televizyon dizisinde kısa bir süre rol almıştı. Kendisi 2014 yılında Selen Görgüzel ile hayatını birleştirmiş fakat çift 2022 yılında yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Görgüzel, Alkan için 'Dünya ahiret abim' şeklinde bir açıklama yapmış ve ikilinin arasındaki bu dinamik tuhaf bulunmuş ve epey konuşulmuştu. Şaşırtan bir açıklama bu sefer Alkan cephesinden geldi. Ünlü isim katıldığı 'Pembe Masa' isimli televizyon programında Selen Görgüzel ile birlikte bir ayrılık sözleşmesi yaptıklarını açıkladı. Sözleşmedeki ince bir madde ise uyulmadığı taktirde cep yakacak cinstendi.
7. Son dönemlerin en popüler müzisyenlerinden Ozan Doğulu yaklaşık altı yıldır şarkıcı Hera ile aşk yaşıyor. Popüler ikili ya aralarındaki boy farklı ya da verdikleri pozlarla sıkça gündem oluyor. Müzik dünyasının popüler ismi Ozan Doğulu geçtiğimiz akşam düzenlenen Elle gecesine katıldı. Davette babasıyla birlikte boy gösteren Arya, Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera'yı güzelliği ve kombiniyle fena solladı.
8. Kenan İmirzalıoğlu'yla evlenip iki güzel kız dünyaya getiren Sinem Kobal uzun zamandır ekranlardan uzaktaydı. Ünlü oyuncu Her Şeyin Başı Merkür isimli yeni projesi ile setlere geri döndü. Bir dönem duru güzelliğiyle öne çıkan Kobal, yeniden çalışmaya başlayınca yüzündeki değişimle dikkat çekti. Geçtiğimiz akşam da ELLE gecesinde boy gösteren Sinem Kobal'ın uzayan çenesi gündem oldu. Estetik iddialarının alıp başını yürümesinden sonra makyajsız paylaşım yapan oyuncunun çabası kimseyi inandıramadı.
9. Geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'nın programına katılan Ali Atay, açıklamalarıyla gündeme oturmuş, sosyal medyanın da büyük tepkisini çekmişti. "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla, terörüyle ben niye mücadele ediyorum?" sözleriyle tartışma yaratan Ali Atay'a geçtiğimiz saatlerde Cüneyt Özdemir'den tepki geldi. YouTube kanalında Atay'ın konuşmasını inceleyen Özdemir, savunduğu fikri teoride haklı bulurken, normal değil anormal bir durumdan bahsedildiğini vurguladı ve biraz da sert çıktı.
10. Biyografi filmi denildiğinde artık akla gelen ilk isimlerden biri olan Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde "Hayatınız film olsa sizi kim oynasın isterdiniz?" sorusuna cevap vermiş, Ahsen Eroğlu'nu kendisine çok benzettiğini dile getirmişti. Geçtiğimiz saatlerde katıldığı bir davette Aramızda Kalmasın muhabiri tarafından görüntülenen Ahsen Eroğlu'na Farah Zeynep'in sözleri soruldu. Durumdan rahatsız olduğunu mimikleriyle belli eden Ahsen Eroğlu, "Biz farklı insanlarız" diyerek konuyu geçiştirdi.
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11. CZN Burak, yaptığı devasa boyuttaki yemeklerle kısa sürede tüm gözleri üzerine toplamaya başardı. Şimdilerde 50 milyonu aşkın takipçiye sahip fenomen, ülkeyi aşmış, dünyanın farklı yerlerinde restoranlar açmış durumda biliyorsunuz. Bu restoranlarda gelen hesaplar da sık sık gündeme oturan cinsten... Kendisinin düzenli olarak aldığı "servis ücreti" ve gereksiz pahalı yemekleri sosyal medya kullanıcılarının sinirlerini zaman zaman hoplatıyor. Bugün de yine o hesaplardan biriyle karşınızdayız. Buyurun, ne yenmiş, ne ödenmiş, X ahalisi neden tutulmuş? Beraber bakalım.
12. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da verdiği konserinde haddinden fazla kabarık simsiyah bir elbise tercih eden ve o elbiseyle çöp poşetinden paraşüte birçok şeye benzetilen Sibel Can sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. X ve Instagram ahalisinin diline fena düşen Sibel Can, geçtiğimiz saatlerde Meriç Keskin ve Tansu Dayan'ın da radarına girdi. Ünlüleri, fenomenleri tiye aldıkları videolarla meşhur olan Meriç Keskin ve Tansu Dayan, Sibel Can olup çıktı. Kahkahalar havada uçuştu! 😂
13. Geçtiğimiz saatlerde Gentleman dergisinin özel gecesinde sahne alan Tarkan'ı izlemeye onlarca ünlü akın etti. Özel geceden sosyal medyaya sızan görüntülerde özellikle Fadik Sevin Atasoy dikkat çekti. Atasoy'un dokunsalar ağlayacak gibi gözüken tuhaf mimikleri sosyal medya kullanıcılarının elinden kurtulamadı. Fark etmemek de mümkün değildi hakikaten...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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