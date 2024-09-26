26 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
26 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Hacı Sabancı hakkında çıkan gayrimeşru çocuk iddialarında yeni bir gelişme yaşandığı iddia edilmiş ve Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre babanın Hacı Sabancı çıktığı söylenmişti. Sabancı, Avukatı Yunus Egemenoğlu aracılığıyla o iddiaları yalanladı.
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2. Pelin Karahan Kirli Sepeti dizisiyle ekranlara geri döndü. Eşi Bedri Güntay geçtiğimiz aylarda yapımcılara seslenmiş ve karısını desteklemişti. Güntay bu sefer de Karahan'ı göremediği için dert yandı!
3. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın kriz yaratan açıklamalarından sonra Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Gaye Filiz Alacacı'nın alıkonulma iddiası olay olmuştu. Yaşananlara tepkisiz kalmayan isimlerden biri de ünlü tiyatrocu Selçuk Yöntem oldu.
4. Sosyal medya hesabından yayınladığı videolar, stand-up şovları ve oyunculuk yetenekleriyle izleyenleri kahkahaya boğan Doğu Demirkol Kerem Bürsin'le çektiği İngilizce videoyla bir kez daha güldürdü.
5. İlk nişan organizasyonu ile uzun bir zaman gündemden düşmeyen Kadir Ezildi, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da ikinci nişanını gerçekleştirdi. Ünlü fenomenin eski Türk filmi tadındaki nişan klibi yine dillere düşmekten kurtulamadı.
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6. Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı son dönemlerde pek çok iş birliği içerisinde. Bunları sosyal medya hesabından da paylaşan Nazlı gelinin son olarak epey pahalı bir markanın krem reklamı için kamera karşısına geçmesi takipçilerin çoğundan tepki topladı.
7. Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Engin Polat'ın eşi Dilan Polat'a soğuk tavırları dikkat çekmişti. Dilan Polat, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile eşinin kendisine neden sinirlendiğini açıkladı.
8. Jahrein ve Elçin Sangu, geçtiğimiz aylarda X platformundan atışmış ve Sangu'nun "Gamer'ın da ç****** denk geldik" paylaşımı gündem olmuştu. Elçin Sangu, Jahrein'in kendisine dava açtığını açıkladı!
9. Geçtiğimiz nisan ayında kucağına aldığı bebeği Mina İpek'le yaptığı her paylaşımla gözlerden kalpler çıkaran Eda Ece bu sefer de minik kızını Disney karakterine benzetti. Ünlü oyuncunun, evdeki herkesin Mina'yı kıskanma açıklaması da yine samimiyet koktu.
10. Geçtiğimiz günlerde baba olan Giray Altınok, bebekle ilk günlerinin nasıl geçtiğini anlattı! Uykusuzluktan dert yanan Altınok'un ikinci çocuk sorusuna verdiği cevap güldürdü.
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11. Üçüncü bebeğine hamile olan Zeynep Sever Demirel, Hürrem Sultan'ın meşhur "Ben gebeyim" mottosuyla esprili bir gönderme yaptı!
12. Hem X (Twitter), hem Instagram'ı oldukça aktif kullanan Gülben Ergen, kendisini eleştiren ve yargılayan herkese Onedio'ya 5 yıl önce verdiği röportajdaki cümlelerle cevap verdi!
13. Yalı Çapkını'nın Hattuç halası Şerif Sezer'le poz veren Afra Saraçoğlu, yüz ifadesiyle sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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