25 Mayıs Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
25 Mayıs Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 25 Mayıs Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Hava Forum hesabından paylaşılan bir video görenleri tedirgin etti. İstanbul semalarında gökyüzünde fosforlu yeşil renkte bir isim görüldü.
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün Afrikalı yıldızı Garry Rodrigues, sosyal medya hesabından teknik direktörü Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi. Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray ve Fenerbahçe formalı da giyen tecrübeli futbolcu, kadroya alınmadığı için sert ifadeler kullandı.
Müjdemizi isteriz, senenin en sevilen zamanı gelmek üzere! MasterChef Türkiye'den yeni sezonla ilgili ilk tanıtım sonunda geldi.
Kenan Doğulu, katıldığı bir programda 17 yıl sonra Eurovision hakkında itiraflarda bulundu.
14-25 Mayıs tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek olan 77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sonunda sahiplerini buldu! Türk ünlülerin akın ettiği festivalde bakalım hangi filmler ve oyuncular ödül almış?
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Gazeteci Nagehan Alçı’nın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gündem oldu. İsim vermeden eski eski Rasim Ozan Kütahyalı’yı hedef aldığı iddia edilen paylaşımında 'Bir kriminel kafa, bir adi hırsız bazen öyle yakınınıza girer ki kör olursunuz…' yorumunu yaptı. Alçı ve Kütahyalı, 13 yıllık evliliklerini geçen sene sona erdirmişti.
Sevgi İyileştirir: Kız Arkadaşının Desteği Sayesinde Yüz Felcini Atlatan Genç İyileşme Sürecini Paylaştı
YasPoy Çifti Yaşadıkları Aşka Tam Gaz Devam Ediyor: Oyun Oynadıkları Eğlenceli Dakikaları Paylaştılar
Türk Bir Kadın ABD Ordusu'na Katıldığını Açıklamıştı: O Kadın ABD Ordusu'ndaki Tuhaf Kuralları Paylaştı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki caminin minaresindeki alemin düştüğü yere geçen yıl yuva yapan leylek, bu yıl da aynı yere yuva yaptı. Bu nedenle de onarım, tekrardan ertelendi.
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Berfu Yenenler, magazin sunucusu Arto'nun kendisine söylediği 'Bu şişman toraman olmasa ne yapacaktın?' cümlelerine tiye aldığı videosuyla cevap verdi!
Küçükçekmece'de bir iş yerinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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