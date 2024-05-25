İstanbul Küçükçekmece’de İş Yerinde Patlama: Motorla Gelip Patlayıcı Madde Attı!
İstanbul Küçükçekmece’de İş Yerinde Patlama: Motorla Gelip Patlayıcı Madde Attı!
Küçükçekmece'de bir iş yerinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bir iş yerinde patlama yaşandığı öğrenildi. İddiaya göre, motosikletle gelen kişiler iş yerine patlayıcı madde atarak uzaklaştı. Olayın ardından adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Olay yerinden gelen ilk görüntüler 👇
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