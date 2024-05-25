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İstanbul Semalarında Görünen Yeşil Renkli Yabancı Cisim Tedirgin Etti

İstanbul Semalarında Görünen Yeşil Renkli Yabancı Cisim Tedirgin Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
26.05.2024 - 00:18

Hava Forum hesabından paylaşılan bir video görenleri tedirgin etti. İstanbul semalarında gökyüzünde fosforlu yeşil renkte bir isim görüldü. 

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İstanbul semalarında görünen yeşil renkli yabancı cisim görenleri tedirgin etti.

İstanbul semalarında görünen yeşil renkli yabancı cisim görenleri tedirgin etti.

Hava Forum hesabından paylaşılan bir videoda İstanbul Beykoz'dan görünen cismin fosforlu yeşil renkte olduğunu ve hareket etmediği görüldü.

Hava Forum hesabından paylaşılan bir videoda İstanbul Beykoz'dan görünen cismin fosforlu yeşil renkte olduğunu ve hareket etmediği görüldü.
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