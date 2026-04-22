23 Nisan’da Ulaşım Ücretsiz mi? İETT, Metro, Marmaray ve Otobüsler Bedava mı?

Gülistan Başköy
22.04.2026 - 16:27

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazete kararıyla Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin yanı sıra belediye otobüsleri ve metroların çalışma düzeni belli oldu. 

İşte köprü, otoyol ve şehir içi ulaşımda 23 Nisan 2026 ulaşım rehberi!

23 Nisan 2026 Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle birçok ulaşım hattı vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Uygulama kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde ulaşım şu şekilde sağlanacak:

  • İstanbul: Marmaray seferleri ücretsiz olacak. İETT otobüsleri, metro ve metrobüs hatlarında da ücretsiz ulaşım uygulanacak.

  • Ankara: Başkentray seferleri ücretsiz hizmet verecek. EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki otobüs, metro ve tramvay hatları bedava kullanılabilecek.

  • İzmir: İZBAN başta olmak üzere metro, tramvay ve ESHOT otobüsleri 23 Nisan günü boyunca ücretsiz olacak.

Uygulama Ne Zaman Başlayacak ve Bitecek?

23 Nisan ücretsiz ulaşım uygulaması, 23 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 00.00’da başlayacak ve aynı gün saat 24.00’e kadar devam edecek. Vatandaşlar kişiselleştirilmiş İstanbulkart, AnkaraKart veya İzmirim Kartlarını okutmaya devam edecek ancak bakiyelerinden herhangi bir ücret düşüşü yaşanmayacak.

23 Nisan'da Köprü ve Otoyollar Ücretsiz mi?

Sürücüleri yakından ilgilendiren köprü ve otoyol düzenlemesi de Resmi Gazete’de yer aldı. Buna göre:

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
