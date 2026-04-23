Çocuklar İçin Evde Yapılabilecek 23 Nisan Etkinlik Fikirleri

Çocuklar İçin Evde Yapılabilecek 23 Nisan Etkinlik Fikirleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.04.2026 - 08:31

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, aileler çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmenin yollarını arıyor. Dışarı çıkmadan da bu özel günü dolu dolu yaşamak mümkün. Ev ortamında kolayca uygulanabilecek yaratıcı etkinliklerle çocuklar hem eğlenecek hem de bayramın anlamını daha yakından hissedecek.

İşte evde yapılabilecek 23 Nisan etkinlikleri...

1. Bayrak ve Atatürk Temalı Resim Saati

1. Bayrak ve Atatürk Temalı Resim Saati

Çocuklarla birlikte Türk bayrağı veya Atatürk temalı resimler yapabilirsiniz. Boyama, kesme-yapıştır gibi aktivitelerle yaratıcılıklarını geliştirebilirsiniz.

2. Mini 23 Nisan Gösterisi

2. Mini 23 Nisan Gösterisi

Evde küçük bir sahne kurup şiir okuma, şarkı söyleme ya da dans gösterisi yapabilirsiniz. Ailece izlemek ayrı keyifli olur.

3. Evde Balon ve Süsleme Partisi

3. Evde Balon ve Süsleme Partisi
Kırmızı-beyaz balonlar, küçük bayraklar ve süslerle evde bayram havası yaratabilirsiniz.

4. Eski 23 Nisan Görüntülerini İzleme

4. Eski 23 Nisan Görüntülerini İzleme

Geçmiş yıllara ait kutlamaları izleyerek çocuklara bayramın tarihini ve önemini anlatabilirsiniz.

5. Ailece Oyun Saati

5. Ailece Oyun Saati

Kutu oyunları, saklambaç, sessiz sinema gibi klasik oyunlarla keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

6. Birlikte Kurabiye Yapımı

6. Birlikte Kurabiye Yapımı

Yıldız veya bayrak şeklinde kurabiyeler yaparak hem eğlenebilir hem de lezzetli anılar oluşturabilirsiniz.

7. Şarkı ve Karaoke Etkinliği

7. Şarkı ve Karaoke Etkinliği

23 Nisan şarkıları açıp birlikte söyleyebilir, çocukların sahne heyecanını yaşamasını sağlayabilirsiniz.

8. Hikaye Anlatma Saati

8. Hikaye Anlatma Saati

Atatürk ve çocuklarla ilgili kısa hikâyeler anlatabilir veya birlikte kitap okuyabilirsiniz.

9. Sürpriz Hediye Köşesi

9. Sürpriz Hediye Köşesi

Günün sonunda küçük hediyelerle çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatabilirsiniz.

10. 23 Nisan Temalı Film/Zaman

10. 23 Nisan Temalı Film/Zaman

Çocuklara uygun animasyonlar veya bayram temalı içerikler izlenebilir.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
