23 Nisan Perşembe Eczaneler, Hastaneler ve Sağlık Ocakları Açık mı?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.04.2026 - 16:03

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Resmi tatil nedeniyle birçok kurum kapalı olacak. Sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlar son durumu araştırıyor. Özellikle eczane, hastane ve sağlık ocaklarının çalışma saatleri merak ediliyor. İşte 23 Nisan Perşembe günü geçerli olacak detaylar.

23 Nisan Perşembe Eczaneler Açık mı?

23 Nisan Perşembe günü eczaneler genel çalışma düzeninde hizmet vermeyecek. Resmi tatil kapsamında normal saatlerde açık olan mahalle ve cadde eczaneleri kapalı olacak. Alışveriş merkezlerinde yer alan eczaneler de aynı kurala tabi olacak.

Ancak ilaç ihtiyacının karşılanabilmesi adına nöbetçi eczane sistemi devrede olacak. Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçede belirlenen nöbetçi eczanelerden gün boyunca hizmet alabilecek. Reçeteli ilaç, acil ilaç ve temel sağlık ürünleri nöbetçi eczanelerden temin edilebilecek.

23 Nisan Perşembe Sağlık Ocakları Açık mı?

Aile Sağlığı Merkezleri yani sağlık ocakları, 23 Nisan resmi tatili nedeniyle kapalı olacak. Aile hekimleri ve sağlık personelleri rutin muayene, rapor, reçete yenileme ve kontrol işlemleri için hizmet vermeyecek.

Sağlık ocaklarında işlemi olan vatandaşların planlamalarını 22 Nisan Çarşamba ya da 24 Nisan Cuma gününe göre yapmaları gerekiyor. Hizmetler resmi tatilin sona ermesiyle birlikte 24 Nisan sabahı yeniden başlayacak.

23 Nisan Perşembe Hastaneler Açık mı?

23 Nisan Perşembe günü devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerinde poliklinik hizmetleri verilmeyecek. Randevulu muayeneler, kontrol işlemleri ve ayakta tedavi hizmetleri resmi tatil nedeniyle durdurulacak.

Hastanelerde yalnızca acil servisler kesintisiz şekilde çalışmaya devam edecek. Acil sağlık sorunu yaşayan vatandaşlar 24 saat boyunca acil servislerden hizmet alabilecek. Normal poliklinik düzeni ise 24 Nisan Cuma günü yeniden başlayacak.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
