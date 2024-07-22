22 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
22 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ayrılığı hala konuşulan Wanda Nara, plajda keyifli anlar yaşadığı fotoğrafları paylaştı. Öte yandan, Icardi'nin aynı gün bir gece kulübünde yalnız başına görüntülenmesi sosyal medyada dikkat çekti.
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2. Tescilli güzelimiz Azra Akın geçtiğimiz gün eşi Atakan Koru ve çocuklarıyla deniz keyfi yaparken görüntülendi. Akın, minik kızı Arya'nın denizle tanışma anlarını habersiz görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren bir açıklama yaptı.
3. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi.
4. Tuba Büyüküstün'ün Zeytin Ağacı dizisinin galasında Seda Bakan'a olan tavırlar gündem olmuştu. Tartışma yaratan görüntülerin hala konuşulduğu bu zamanda ortaya çıkan bir başka röportaj da sosyal medyada dikkat çekti.
5. Tutuklu halde bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tahliye talebinin mahkeme tarafından reddedildiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Red kararının avukatlar tarafından onaylanmadığını söyleyen Canan Toprak'sa Emrullah Erdinç'in paylaşımıyla beraber iddiaları yalanladı!
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6. Yasemin Tatlıses dünya tatlısı ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in 6 ay videosuyla gözlerden kalpler çıkardı yine...
7. Akın Akınözü'nün tıpkı kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü hayatını kaybetmişti. Biricik annesini son yolculuğuna uğurlayan ünlü oyuncunun gözyaşları sel oldu...
8. Yaptığı her paylaşımla ayrı bir olayın fitilini ateşleyen magazin yorumcusu Bircan Bali bu sefer de bür süredir kafayı katığı Mert Demir'e konser ücretleri üzerinden yüklenme kararı aldı.
9. Birsen Altuntaş, geçtiğimiz günlerde "ortalıkta adam kalmadı" açıklaması yapan Hafsanur Sancaktutan'ın en popüler "adamlardan" biriyle aşk yaşadığını iddia etti, ortalık karıştı!
10. Hande Erçel, geçtiğimiz gün annesini kanserden kaybeden meslektaşı Akın Akınözü'nü hiç tanımamasına rağmen cenazede yalnız bırakmadı. Kendi annesi Aylin Erçel'i aynı sebeple kaybeden Erçel'in ince hareketi sosyal medyada büyük takdir topladı.
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11. Aylardır gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya & Mert Demir aşkını ilk kez Demir'in annesi yorumladı! Tüm alçakgönüllüğüyle Serenay'ı öven anne, evlilik sorularına da cevap verdi. "Keşke herkesin kaynanası böyle olsa" dedirtti!
12. Annesini kanserden kaybeden Akın Akınözü'nün tabutun başında ağladığı anlar yürek dağlamıştı. Kendisini hiç tanımayan Hande Erçel'in bile katıldığı cenazede tüm gözler Hercai'deki başrol partneri Ebru Şahin'i ve Hercai ekibini aradı...
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