2 Yaşındaki Tuna Bebek Tüm Araba Markalarını Bilerek Sosyal Medyada Hayranlık Uyandırdı!

Bir sosyal medya kullanıcısı, henüz yeni konuşmayı öğrenen 2 yaşındaki kardeşinin ilginç kelime haznesini takipçileriyle paylaşarak beğeni topladı.
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Sosyal medya kullanıcısı, kardeşinin daha yeni konuşmayı öğrendiğini ve bildiği kelimelerin neredeyse yarısının araba markası olduğunu söyledi.
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2 yaşındaki Tuna, ablasının gösterdiği tüm araba markalarını bilerek bu ilginç yeteneğini doğruladı.
İçinizi ısıtacak o video için:
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