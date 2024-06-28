Görüş Bildir
Haberler
Video
2 Yaşındaki Tuna Bebek Tüm Araba Markalarını Bilerek Sosyal Medyada Hayranlık Uyandırdı!

2 Yaşındaki Tuna Bebek Tüm Araba Markalarını Bilerek Sosyal Medyada Hayranlık Uyandırdı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 23:52

İçerik Devam Ediyor

Bir sosyal medya kullanıcısı, henüz yeni konuşmayı öğrenen 2 yaşındaki kardeşinin ilginç kelime haznesini takipçileriyle paylaşarak beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medya kullanıcısı, kardeşinin daha yeni konuşmayı öğrendiğini ve bildiği kelimelerin neredeyse yarısının araba markası olduğunu söyledi.

Sosyal medya kullanıcısı, kardeşinin daha yeni konuşmayı öğrendiğini ve bildiği kelimelerin neredeyse yarısının araba markası olduğunu söyledi.

2 yaşındaki Tuna, ablasının gösterdiği tüm araba markalarını bilerek bu ilginç yeteneğini doğruladı.

2 yaşındaki Tuna, ablasının gösterdiği tüm araba markalarını bilerek bu ilginç yeteneğini doğruladı.

İçinizi ısıtacak o video için:

Bu içeriklere de bakabilirsiniz:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın