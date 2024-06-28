2 Yaşındaki Tuna Bebek Tüm Araba Markalarını Bilerek Sosyal Medyada Hayranlık Uyandırdı!

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Yemin Töreninde Dekan Yardımcısına Tepki: “Helal Olsun Gençlere”

3 Erkek Çocuğun Ardından 4. Çocuklarının da Erkek Olacağını Öğrenen Ailenin Hayal Kırıklığı Kameraya Yansıdı

Arda Güler'in Telefon Rehberi Sosyal Medyayı Salladı: ''Bir Erkeğin En Karizmatik Olduğu An!''