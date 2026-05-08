article/comments
article/share
Haberler
Video
2 Yaşındaki Çocuk Ailesinden Habersiz Kapısı Açık Otobüse Bindi: Anca Ağlayınca Fark Edildi!

2 Yaşındaki Çocuk Ailesinden Habersiz Kapısı Açık Otobüse Bindi: Anca Ağlayınca Fark Edildi!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 18:57

İçerik Devam Ediyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, ailesinin bir anlık dalgınlığından faydalanan iki yaşındaki kız çocuğu, park halindeki boş bir halk otobüsüne binerek tek başına yolculuk yaptı. Kdz. Ereğli–Alaplı hattında sefer gerçekleştiren halk otobüsünün şoförü, aracını kısa süreliğine durdurup ekmek almak için uzaklaştığı esnada kapıları açık bıraktı. Bu boşluğu değerlendiren küçük çocuk, emekleyerek girdiği araçta koltukların arasına gizlendi.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ailesi Dükkana Girdiği Esnada Küçük Çocuk Otobüse Yöneldi

Ailesi Dükkana Girdiği Esnada Küçük Çocuk Otobüse Yöneldi

Güvenlik kameralarına yansımış olan görüntülerde, çocuğun ailesiyle birlikte yol kenarında bulunduğu ve ebeveynlerin bir dükkana girdiği anlar yer aldı. Ailesinden ayrılan minik çocuk, açık kapıdan içeri süzülerek otobüsün arka kısmına ilerledi. Aracına geri dönen şoför Ramazan Çimen, içeride bir çocuğun bulunduğunu fark etmeden direksiyon başına geçerek seferine devam etti.

Kırmızı Işıkta Duyulan Ağlama Sesi Olası Bir Facianın Önüne Geçti

Kırmızı Işıkta Duyulan Ağlama Sesi Olası Bir Facianın Önüne Geçti

Yaklaşık 500 metre yol katettikten sonra trafik ışıklarında duran şoför, aracın arka tarafından gelen sesler üzerine dikkati o yöne verdi. Koltukların arasında tek başına ağlayan çocuğu fark eden sürücü, durumu hemen Alaplı Garaj Amirliği ve polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemeler neticesinde çocuğun ailesine ulaşıldı ve küçük kız emniyet güçleri eşliğinde ebeveynlerine sağ salim teslim edildi.

Olayın ardından açıklama yapan şoför Ramazan Çimen, çocuğun ağlamaması durumunda fark edilmesinin güçleşeceğini ve sabah saatlerine kadar araçta kalabileceğini belirtti. Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade eden sürücü, tüm anne ve babaların çocuklarına sahip çıkması gerektiği hususunda uyarılarda bulundu. Yaşanan bu akılalmaz hadise, çevredeki vatandaşlar ve yetkililer tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın