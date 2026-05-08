2 Yaşındaki Çocuk Ailesinden Habersiz Kapısı Açık Otobüse Bindi: Anca Ağlayınca Fark Edildi!

Yaklaşık 500 metre yol katettikten sonra trafik ışıklarında duran şoför, aracın arka tarafından gelen sesler üzerine dikkati o yöne verdi. Koltukların arasında tek başına ağlayan çocuğu fark eden sürücü, durumu hemen Alaplı Garaj Amirliği ve polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemeler neticesinde çocuğun ailesine ulaşıldı ve küçük kız emniyet güçleri eşliğinde ebeveynlerine sağ salim teslim edildi.

Olayın ardından açıklama yapan şoför Ramazan Çimen, çocuğun ağlamaması durumunda fark edilmesinin güçleşeceğini ve sabah saatlerine kadar araçta kalabileceğini belirtti. Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade eden sürücü, tüm anne ve babaların çocuklarına sahip çıkması gerektiği hususunda uyarılarda bulundu. Yaşanan bu akılalmaz hadise, çevredeki vatandaşlar ve yetkililer tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.