2 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
2 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Geçtiğimiz günlerde Seçkin Süngüç ve Fezi Altun ''Bize Kaldı'' Youtube programına konuk olan İrem Derici, eski sevgililerinden bahsederken Google'ın görsel hafızasına da sitem etti.
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2. MasterChef'in ünlü jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun pijamadan hallice kombini sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.
3. Patronlar Dünyası'nın haberine göre kazançlarını gayrimenkule yatıran ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in 15 saniyelik Instagram hikayesinden kazandıkları ücret dudak uçuklattı.
4. Magazinin en gözde çiftilerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Türkiye'den taşınmaya karar verdi. Sabah'ın haberine göre çiftin taşınacağı ülke belli oldu.
5. Enteresan çıkışları, sosyal medya kullanıcıları tarafından "görgüsüz" bulunan paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme oturan Murat Övüç kadınları hedef aldığı yeni bir video paylaştı.
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6. Sosyetenin önemli isimlerinden biri olan Aslışah Alkoçlar sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla magazin manşetlerine yerleşiyor. Yazı bir türlü bitiremeyen Alkoçlar'ın son bikinili paylaşımındaki karın kası detayı kullanıcıların diline düştü!
7. Geçtiğimiz saatlerde eşi Biricik Suden'le beraber Muhabir Online tarafından görüntülenen Mazhar Alanson'un bitkin ve oldukça üzgün hali endişelendirdi.
8. Amerikan Türk Cemiyeti gecesi için New York'a adım atan Hande Erçel bu seyahatini uzatmış ve tatiline biricik sevgilisi Hakan Sabancı'yla devam etme kararı almıştı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından birbirinden farklı pozlarını paylaşan Sarıkaya'nın ardından Erçel'den de dump gecikmedi.
9. Bir magazin programına konuşan Demet Akalın, büyük bir ısrarla, senelerce "açık" giyimi sebebiyle eleştirip ayıpladığı Gülşen hakkında yaptığı açıklamalardan utandığını dile getirdi.
10. Şu sıralar Now TV ekranlarında yayınlanan Leyla dizisiyle adından bahsettiren başarılı oyuncumuz Gonca Vuslateri kızı Asya'yı kucağına almasından kısa bir süre sonra setlere geri dönmüştü. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından duygusal anlarını paylaşan Vuslateri kızı Asya'nın ilk hastane deneyimini anlattı.
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11. Yıllardır dost olan Türkçe rap'in efsane isimleri Killa Hakan ve Ceza buluştu! Killa Hakan'ın "Misafirim geldi" notuyla paylaştığı fotoğrafta Ceza'nın son hali goygoycuların diline fena düştü!
12. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur dört ay önce kızı Lina'yı kucağına almıştı. Geçtiğimiz gün kızı Lina'nın ardından üçüncü kez anne olacağını "Aileye +1 ekleyelim notuyla" paylaşan Tayfur, Lina'nın yüzünü de ilk defa paylaştı.
13. Beş gün önce, ocak ayında ayrıldığı sevgilisiyle evlenme kararı alan İrem Helvacıoğlu'nun düğününden pek çok detay magazin manşetlerine yerleşmişti. Ekim ayında nikah masasına oturduğu Ural Kaspar'la evleneli henüz bir hafta bile olmayan çiftin gergin tavırları göze fena battı. Kaspar elini eşinin omzundan bir an olsun çekemedi!
14. İlişkilerinde ne yaşadıklarına bir türlü akıl sır erdiremediğimiz Wanda Nara ve Icardi cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Wanda Nara, Cadılar Bayramı'nda daha önce de Icardi'yi aldattığı rapçi L-Gante'yle yakalandı...
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