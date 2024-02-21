2 Ayda Karısı İkinci Kez Kaçırılan Adam: 'İlkinde 20 Bin Dolar Fidye Verdim Şimdi 25 Bin Dolar İstiyorlar'

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Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen tarım işçisi Salih İsmail, eşi Dilan ile 4 ay önce evlendiğini belirterek, "Şimdi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Eşimi özledim" dedi.
İddiaya göre, 2 ay önce Dilan İsmail'i kimliği belirsiz şahıslar sokak ortasında kaçırdı ve eşini arayıp 20 bin dolar fidye istedi.
Kaçırılan Dilan İsmail hiçbir şey anlatmazken, geçtiğimiz hafta çöp atmak için dışarı çıktığında yeniden kaçırıldı. Yine fidyeciler Salih İsmail’e ulaştı ve bu sefer 25 bin dolar para istedi. Çaresiz kalan genç adam, durumu polise bildirdi. Şimdi ekipler her yerde kaçırıldığı öne sürülen Dilan İsmail’i arıyor.
Dilan İsmail’in eniştesi Şiyar Bilgiç ise baldızının nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Bilgiç, “Bu kızı çöp atarken kaçırmışlar. Ne istiyorlar ondan bilmiyoruz. Bu parayı nasıl ödeyeceğiz onu da bilmiyoruz. Bize mesaj attılar 'kız Almanya’da şu anda' dediler ama doğru mu söylüyorlar bilemiyorum. Baldızımın hayatından endişe ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Eşi kaçırılan adamın o anları: 👇
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Birileri fena dolandırılıyor ama hadi bakalım :d
aman Salih, düzeneği kurmuşlar, bence sen Suriye'deki iç savaşa geri dön
Hangi Muz cumhuriyetinde oluyor bunlar..Rezalete bakin Fidyeciler ayni kadini 2.kez kaciriyorlarsa o ülkede Emniyet SIFIR demektir..Bu rezalet mevcut Hükümet... Devamını Gör