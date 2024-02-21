Görüş Bildir
Haberler
Video
2 Ayda Karısı İkinci Kez Kaçırılan Adam: 'İlkinde 20 Bin Dolar Fidye Verdim Şimdi 25 Bin Dolar İstiyorlar'

2 Ayda Karısı İkinci Kez Kaçırılan Adam: 'İlkinde 20 Bin Dolar Fidye Verdim Şimdi 25 Bin Dolar İstiyorlar'

Adana Dolar
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 11:44

İçerik Devam Ediyor

Adana'da yaşayan Salih İsmail, iki ay içerisinde karısının ikinci kez kaçırıldığını söyledi. Karısı kaçırılan adam ilk kaçırıldığında 20 bin dolar fidye ödeyip geri aldığını şimdi de 25 bin dolar fidye istediklerini söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen tarım işçisi Salih İsmail, eşi Dilan ile 4 ay önce evlendiğini belirterek, "Şimdi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Eşimi özledim" dedi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen tarım işçisi Salih İsmail, eşi Dilan ile 4 ay önce evlendiğini belirterek, "Şimdi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Eşimi özledim" dedi.

İddiaya göre, 2 ay önce Dilan İsmail'i kimliği belirsiz şahıslar sokak ortasında kaçırdı ve eşini arayıp 20 bin dolar fidye istedi.

İddiaya göre, 2 ay önce Dilan İsmail'i kimliği belirsiz şahıslar sokak ortasında kaçırdı ve eşini arayıp 20 bin dolar fidye istedi.

Çaresiz kalan İsmail, polise dahi haber vermeyip düğün takılarını bozdurarak, şahısların istediği yere götürüp bıraktı. Birkaç gün sonra ise şahıslar, Salih İsmail’in eşini geri getirdi.

Kaçırılan Dilan İsmail hiçbir şey anlatmazken, geçtiğimiz hafta çöp atmak için dışarı çıktığında yeniden kaçırıldı. Yine fidyeciler Salih İsmail’e ulaştı ve bu sefer 25 bin dolar para istedi. Çaresiz kalan genç adam, durumu polise bildirdi. Şimdi ekipler her yerde kaçırıldığı öne sürülen Dilan İsmail’i arıyor.

Kaçırılan Dilan İsmail hiçbir şey anlatmazken, geçtiğimiz hafta çöp atmak için dışarı çıktığında yeniden kaçırıldı. Yine fidyeciler Salih İsmail’e ulaştı ve bu sefer 25 bin dolar para istedi. Çaresiz kalan genç adam, durumu polise bildirdi. Şimdi ekipler her yerde kaçırıldığı öne sürülen Dilan İsmail’i arıyor.

“Benim eşimi kaçırdılar. İlk kaçırdıklarında 20 bin doları ödedim. Şimdi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Eşimi özledim, ona bir şey yaparlar diye korkuyorum”

Dilan İsmail’in eniştesi Şiyar Bilgiç ise baldızının nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Bilgiç, “Bu kızı çöp atarken kaçırmışlar. Ne istiyorlar ondan bilmiyoruz. Bu parayı nasıl ödeyeceğiz onu da bilmiyoruz. Bize mesaj attılar 'kız Almanya’da şu anda' dediler ama doğru mu söylüyorlar bilemiyorum. Baldızımın hayatından endişe ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Dilan İsmail’in eniştesi Şiyar Bilgiç ise baldızının nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Bilgiç, “Bu kızı çöp atarken kaçırmışlar. Ne istiyorlar ondan bilmiyoruz. Bu parayı nasıl ödeyeceğiz onu da bilmiyoruz. Bize mesaj attılar 'kız Almanya’da şu anda' dediler ama doğru mu söylüyorlar bilemiyorum. Baldızımın hayatından endişe ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Eşi kaçırılan adamın o anları: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
3
3
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
sentinelvalue_0

Birileri fena dolandırılıyor ama hadi bakalım :d

jamiryo jamiryo

aman Salih, düzeneği kurmuşlar, bence sen Suriye'deki iç savaşa geri dön

RACON X RACON

Hangi Muz cumhuriyetinde oluyor bunlar..Rezalete bakin Fidyeciler ayni kadini 2.kez kaciriyorlarsa o ülkede Emniyet SIFIR demektir..Bu rezalet mevcut Hükümet... Devamını Gör