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19 Temmuz Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

19 Temmuz Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.07.2025 - 20:30

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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İki Kez Kanseri Yendi! Tutuklu Başkan Murat Çalık'ın Hastane Penceresinden Annesine El Salladığı Anlar

İki Kez Kanseri Yendi! Tutuklu Başkan Murat Çalık'ın Hastane Penceresinden Annesine El Salladığı Anlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, cezaevinde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. İki kez kanser atlatan Çalık, geçen günlerde lenfoma şüphesiyle anjiyo olmuş ve ardından cezaevine tekrar gönderilmişti. Bu süreçte 21 kilo veren ve değerleri sınırda bulunan Çalık için Adli Tıp Kurumu’ndan yeni hamle geldi. Adli Tıp Kurumu, Murat Çalık'ın tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrardan yapılması yönünde karar verdi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken ATK’nin kararıyla yeniden hastaneye sevk edilen Murat Çalık’ın görüntüsü gündem oldu. Tele 1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre Murat Çalık maskeli bir şekilde mahkumlar koğuşundan görüntülendi. Annesi Gülseren Çalık ise gece boyunca hastane önünde endişeli bekleyişini sürdürdü. Çalık'ın annesine el salladığı o görüntülere sosyal medyada yorum yağdı.

Gecenin 4'ünde Meclis Birbirine Girdi: TBMM'de Gergin Anlar Vekil Kamerasında!

Gecenin 4'ünde Meclis Birbirine Girdi: TBMM'de Gergin Anlar Vekil Kamerasında!

TBMM Genel Kurulu’nda sabaha karşı muhalefet vekilleri zeytinlik alanlarda madenciliğin önünü açacak yasanın görüşmeleri sırasında protesto gerçekleştirdi. Protesto gerçekleştirilirken AKP’li vekiller ve muhalif vekiller arasında tansiyon yükseldi. DEM Parti Milletvekili Perihan Koca, AKP’li vekillerin üzerine yürüdüğünü ileri sürerek o anları X hesabından paylaştı.

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın Ablası Canlı Yayında Fenalaştı

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın Ablası Canlı Yayında Fenalaştı

23 Mart'tan bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumu kötüye gidiyor. Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, geçen günlerde lenfoma şüphesiyle ameliyat olmuştu. Cezaevinde 21 kilo veren ve ameliyattan sonra yeniden koğuşa gönderilen Çalık hakkında Adli Tıp Kurumu, sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesini istedi. Bu kapsamda Murat Çalık, 18 Temmuz akşamı yeniden hastaneye sevk edildi. Hastanenin penceresinden gece boyunca kendisini bekleyen annesine el sallayan Çalık'ın o görüntüsüne de sosyal medyada yorum yağdı.

Sözcü TV'ye kardeşinin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan abla Yeşim Koçhan isyan etti. Koçhan, 'Yalvarıyorum size, adalet istiyoruz' ifadelerini kullanırken canlı yayında fenalaştı.

Coldplay Konserinde Ortaya Çıkan Yasak Aşka Şirket Darbesi! CEO Andy Byron ve Müdür Kristin Cabot Kovuldu

Coldplay Konserinde Ortaya Çıkan Yasak Aşka Şirket Darbesi! CEO Andy Byron ve Müdür Kristin Cabot Kovuldu

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Coldplay’in Boston konserinde, 1,3 milyar dolarlık Astronomer şirketinin CEO’su Andy Byron ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'un sarmaş dolaş anları 'öpücük kamerasına' yansımıştı. Bu görüntülerin ardından iki ismin de evli olduğu ortaya çıkarken yasak aşk kaosu patlak vermişti. Çiftin panikle yüzlerini kapattıkları yasak aşkın görüntüleri dünyada viral oldu. Skandalın ardından Astronomer şirketi bir açıklama yaparak iki ismin görevden alındığını belirtti. İşte skandalın detayları!

CHP’nin Eski Genel Başkanı Altan Öymen Hayatını Kaybetti

CHP’nin Eski Genel Başkanı Altan Öymen Hayatını Kaybetti

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Altan Öymen, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla operasyon geçirdi. Taburcu edilen Öymen’e yaklaşık 2 hafta önce akciğer enfeksiyonuna yakalandı. Öymen, dün (18 Temmuz 2025) entübe edilmişti.

Öymen’den acı haber 19 Temmuz Cumartesi günü geldi. CHP’nin eski Genel Başkanı Altan Öymen, 93 yaşında yaşamını yitirdi.

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Zaman Daralıyor: 15 Lira Verip Ehliyetini Yenilemeyenler Binlerce Lira Ödeyecek

Zaman Daralıyor: 15 Lira Verip Ehliyetini Yenilemeyenler Binlerce Lira Ödeyecek

2016 yılı öncesinde alınan eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre dolmak üzere. Ehliyetini henüz yenilemeyen sürücüler için geri sayım başladı. Belirlenen tarihe kadar başvurusunu tamamlamayanlar sadece idari para cezasıyla karşılaşmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni ehliyet çıkartmak için çok daha yüksek bir ücret ödemek zorunda kalacak. Bu nedenle sürücülere, son tarihi beklemeden işlemlerini tamamlamaları konusunda uyarı yapılıyor.

Bomba İddia: Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'ye mi Transfer Olacak?

Bomba İddia: Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'ye mi Transfer Olacak?

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transferi gündemi kısa sürede kapandı. Inter Futbol Direktörü Piero Ausilio, sarı-kırmızılı kulüple görüşmelerin yapıldığını ancak bir sonuca varılamadığını açıkladı. Böylece milli futbolcunun gelecek sezon da Inter forması giymeye devam edeceği ortaya çıktı.

Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun adı gecenin ilerleyen saatlerinde Fenerbahçe ile anılmaya başlandı. Serhat Akın'ın tweeti ise taraftarı hayli heyecanlandırdı.

Galatasaray'dan Ayrılacağı Düşünülen Victor Nelsson'un Tesiste Taktığı Şapka Olay Oldu

Galatasaray'dan Ayrılacağı Düşünülen Victor Nelsson'un Tesiste Taktığı Şapka Olay Oldu

Geçtiğimiz sezon istediği kadar süre alamadığı için mutsuz olan ve Roma'ya kiralanan Nelsson kulübe geri döndü. Okan Buruk'un kampta bile görmek istemediği iddia edilse de Nelsson takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Ancak iki taraf da ayrılığa çoktan ikna olmuş durumda görünüyor.

Ancak Nelsson'un tesislere gelip giderken taktığı şapka yönetimi çileden çıkarmış durumda.

Türkiye'nin İlk Kadın Yarış Spikeri Esen Gök, Evinde Ölü Bulundu

Türkiye'nin İlk Kadın Yarış Spikeri Esen Gök, Evinde Ölü Bulundu

Türkiye’de at yarışları denince son dönemde akla gelen ilk seslerden biri olan Esen Gök, sadece anlatımıyla değil, aynı zamanda öncülüğüyle de tarihe geçmişti. 2019 yılında Gazi Koşusu günü düzenlenen Kadın Binici Koşusu’nda sahaya çıkarak hayalini gerçekleştiren Gök, Türkiye’nin ilk kadın at yarışı spikeri unvanını kazanmıştı.

Gök'ün Bakırköy'deki evinde cansız bedeni bulundu. Sevenlerini ve yarış dünyasını yasa boğan ölümün ardından inceleme başlatıldı.

"Ayrıldılar" İddiası Patladı: Fahriye Evcen, Bergüzar Korel ve Pınar Deniz ID İletişim'i Profillerinden Sildi!

"Ayrıldılar" İddiası Patladı: Fahriye Evcen, Bergüzar Korel ve Pınar Deniz ID İletişim'i Profillerinden Sildi!

ID İletişim'in ortak kurucusu, hepsi birbirinden ünlü birçok oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım'ın tutukluluğu devam ediyor.

Barım’ın kurucusu olduğu ID İletişim’in internet sitesinden Hazal Kaya ve Ali Atay’ın isimlerinin kaldırılması dikkat çekerken; Pınar Deniz, Fahriye Evcen ve Bergüzar Korel gibi yıldız isimlerin de sosyal medya profillerinde ajans etiketini silmeleri gündeme yerleşti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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