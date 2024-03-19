19 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
19 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Kanye West ve Bianca Censori çiftinin namını duymayan varsa eğer iki kelimeyle sizin için özetleyelim: "çılgın" ve "olaylı". Ünlü rapçi ve müzik yapımcısı Kanye West, müzik dünyasındaki başarısıyla ve Bianca Censori de mimar ve model olması dışında cüretkar tarzıyla tanınıyor. Geçtiğimiz gün Bianca, bir türlü alışamadığımız kıyafetleriyle, eşi Kanye ile gezinirken görüntülendi.
2. Burak Özçivit, Türkiye'nin en gözde oyuncularından biri hiç şüphesiz. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Özçivit, son zamanlarda özellikle oğulları Karan ve Kerem'in kendisine benzerliği ile adından söz ettiriyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, babalarının kopyası olan Karan ve Kerem Özçivit'in kariyeri de şimdiden şekillenmeye başlamış!
3. NOW'un sevilen dizisi Gaddar, yayın hayatına geç başlasa da cuma günkü önemli rakipleri karşısında başarılı bir performans yakaladı. Çağatay Ulusoy'un başrolünde oynadığı diziye ait ünlü oyuncunun sahnelerinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
4. X Factor yarışmasındaki performansıyla bir döneme damgasını vuran Ferah Zeydan'ı hatırlayanlarınız vardır. Jürilerin performansı karşısında etkilenip ayakta alkışladığı Zeydan, şimdi de değişimiyle görenleri epey şaşırttı.
5. Tüm dünyayı gezmek için yemin ettiklerini düşünmeye başladığımız Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti birbirinden keyifli tatil planlarıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Popüler çift bu sefer de "tezertozar" adlı sosyal medya kullanıcısının kamerasına yakalandı. Hande ve Hakan Buzkıran gemisinin VIP kısmında doyasıya eğlenmiş!
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6. Altın Küre Ödül Törenine birlikte katılmalarının ardından olayların ardı arkası kesilmeyen Timothee Chalamet ve Kylie Jenner ikilisi ayrı ayrı etkinliklere katılmaya başlamış, bu da ayrılık iddialarını beraberinde getirmişti. İkili aylar sonra ilk defa birlikte görülünce ayrılık hakkında açıklamlarda bulundu.
7. 31 Mart Yerel Seçimleri'ne oldukça kısa bir zaman kaldı. Geri sayım sürerken tüm siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. Durum böyle olunca da her yer pankart, bayrak ve posterlerle donatıldı. Şarkıcı Mustafa Sandal da "görüntü kirliliği" diyerek sert tepki gösterdi!
8. Geçtiğimiz hafta sonu Jennifer Lopez, Ben Affleck, Kim Kardashian gibi birbirinden ünlü isimler Lakers maçında görüldüler.
9. Türk müziğinin en kıymetli isimlerinden biri olan Sezen Aksu uzun zamandır hem sahnelerden hem de kameralardan epey uzak. Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Minik Serçe'nin son halini paylaşan Emel Müftüoğlu'un karesinde Aksu'nun kolundaki hasta künyesi herkesi tedirgin etmişti. Usta ismin nesi olduğu merak edilirken Sezen Aksu'nun hastalığı ortaya çıktı.
10. Bitmek bilmeyen komplo teorilerinin ardından Kate Middleton en son geçtiğimiz gün bir çiftlik dükkanında görüntülenmişti. Öldüğü zannedilen Prenses en nihayetinde ortaya çıktı derken şimdi de görüntülerdeki kadının Middleton değil, bir dublör olduğu iddia edildi. Çözünürlüğü arttırılan görsellerdeki kadın gerçekten de Prenses'e hiç benzemiyor...
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11. Yetenekli oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Gözde Kocaoğlu, sosyal medya hesabından ağabeyinin doğum gününü çocukluk yıllarına ait fotoğrafları paylaşarak kutladı.
12. Büyük aşkı ve kocası Kemal Yıldız'ı paylaşan Banu Alkan, takipçisinden gelen yoruma verdiği cevapla güldürdü!
13. İbrahim Selim le Bu Gece'ye konuk olan Can Bonomo'nun dantelli incili kombini dillere fena düştü!
14. Ariana Grande ve Dalton Gomez'in oldukça hızlı bir kararla aldığı evlilik fikri olay bir ilişkinin ardından tek celsede son buldu.
15. Ünlü oyuncumuz Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz hafta elçisi olduğu markanın global etkinliğine katılmak için Güney Kore'ye uçmuştu hatırlarsanız. Seul'de gerçekleşen etkinlikteki pozları sosyal medyayı cayır cayır yakarken, rotayı peşinden Japonya'ya çevirdi. Tokyo gecelerindeki hallerini paylaşan Serenay yine ortalığı aleve verdi!
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16. Kız anneleri olarak arkadaşlıklarında bir başka seviyeye yükselen Aslı Enver ve Eda Ece ikilisini sosyal medya kullanıcıları da çok sevdi!
17. Ünlü rapçi Lil Zey daha önce Andrew Tate hakkında yaptığı bir paylaşımla tepkilerin hedefi olmuştu. Rapçi isim şimdi de bir kullanıcıya yaptığı küfür ve hakaret dolu yorumlarla sosyal medyanın gündemine geldi.
18. Geçtiğimiz günlerde doğum için Amerika'ya gidecekleri öğrenilen Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin çifti gün sayıyor. 8 aylık hamile olan Çağla Gizem Şahin'den karnı burnunda pozlar geldi.
19. Yıllardır sayısız sinema, tiyatro ve dizide oynamış usta oyuncu Nevra Serezli, Sibel Arna'nın YouTube programının konuğu oldu. Ne Olursan Ol Rahat Ol'da Metin Serezli ile 45 yıllık mutlu evliliğine değinen Nevra Serezli, sürdürdükleri ilişkinin sırrını anlatırken "ne varsa eskilerde var!" dedirtti. Diğer bir yandan Sihirli Annem ekibine kırgın olduğunu söyledi.
20. Hande Doğandemir, Survivor All Star'ın sevilen sunucusu Murat Ceylan'ın yanına Dominik'e tatile gitmişti. Tatilinin ardından Türkiye'ye dönmek isteyen güzel oyuncunun başına gelmeyen kalmamış!
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21. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in birkaç yıl boyunca yasak ilişki yaşadığı ileri sürülen Murat Özdemir'le sessiz sedasız Dubai'de evlenmesi herkesi şaşırtmıştı! Alelacele evliliğin ardından bir de hamilelik haberi geldi! Onur Akay'ın özel haberine göre, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş hamile...
22. Ünlü sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, son yıllarda ekran önü işlerinden ziyade sosyal medyadaki fenomen kişiliğiyle gündeme geliyor. Stil ve makyaj önerilerini de zaman zaman takipçilerinden esirgemeyen Esmersoy'un oldukça lüks bir zevki olduğunu söylemek yalan olmaz. Pahalı saatleriyle yeniden gündeme gelen Esmersoy, Patronlar Dünyası'nın haberine göre koleksiyonuna bir servet yatırmış.
23. Son olarak ekranlara Dokuz Oğuz dizisinin Albay Tomris Toprak'ı olarak gelen ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya paylaşımlarıyla da epey dikkat çeken isimler arasında. Şimdilerde Murat Cemcir ile başrolünü paylaşacağı tiyatro oyunu için çalışan Yasemin Kay Allen, yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medyadan duyurdu. Yeni sevgilisi eski FBI çalışanı çıktı!
24. Son dönemdeki eril halleriyle adından sıkça söz ettiren Kerimcan Durmaz bu sefer de soluğu spor salonunda aldı. "Basıyoruz" notunu düştüğü yeni karelerinde kas gösterisi yapan Kerimcan'a yorumlar yağmur gibi yağdı!...
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