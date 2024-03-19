Neon Kilotlu Çorabıyla Cennet Mahallesinden Fırlayan Bianca Censori ve Kanye West Gezerken Görüntülendi

Kanye West ve Bianca Censori çiftinin namını duymayan varsa eğer iki kelimeyle sizin için özetleyelim: 'çılgın' ve 'olaylı'. Ünlü rapçi ve müzik yapımcısı Kanye West, müzik dünyasındaki başarısıyla ve Bianca Censori de mimar ve model olması dışında cüretkar tarzıyla tanınıyor. Geçtiğimiz gün Bianca, bir türlü alışamadığımız kıyafetleriyle, eşi Kanye ile gezinirken görüntülendi.👇