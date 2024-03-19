Neon Kilotlu Çorabıyla Cennet Mahallesinden Fırlayan Bianca Censori ve Kanye West Gezerken Görüntülendi
Neon Kilotlu Çorabıyla Cennet Mahallesinden Fırlayan Bianca Censori ve Kanye West Gezerken Görüntülendi
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Kanye West ve Bianca Censori çiftinin namını duymayan varsa eğer iki kelimeyle sizin için özetleyelim: 'çılgın' ve 'olaylı'. Ünlü rapçi ve müzik yapımcısı Kanye West, müzik dünyasındaki başarısıyla ve Bianca Censori de mimar ve model olması dışında cüretkar tarzıyla tanınıyor. Geçtiğimiz gün Bianca, bir türlü alışamadığımız kıyafetleriyle, eşi Kanye ile gezinirken görüntülendi.👇
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Belki biliyorsunuzdur, bir süredir ortada Bianca'yı Kanye'nin zorla açık seçik giydirdiği iddiası dolanıyor. Evlendiklerinden beri Kanye'nin onu kısıtladığına ve zorla giydirdiğini düşünen çok.
Hatta bu iddiaların pik noktasına ulaştığı zamanlarda, bir muhabir Kanye'ye "bazılarının Bianca'yı kontrol ettiğini düşündüğünü" söyleyerek sorular sormaya başladı ve Kanye, kadının elinden telefonunu alıp bir nevi delirmişti.
Bir ara, Bianca'nın mafya babası Leo Censori'nin kızının "değersiz gösteren" kıyafetleri hakkında Kanye ile görüşmeye gideceği söylentileri de dolanıyordu.
Ancak gelin görün ki Bianca tarzını değiştirmekte pek de niyetli görünmüyor. Geçtiğimiz gün Kanye ile gezintidelerdi.
Öncesinde erken saatlerde, bir iş toplantısı için Beverly Hills'teki bir binanın önünde, siyah topuklu ayakkabı, neon yeşili bir külotlu çorap ve açık bej straplez bir crop üst kombiniyle görüntülendi. Cennet Mahallesi 2024'te çekilseydi, net Bianca'ya başrol teklifi gelirdi.
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Binaya girerlerken Kanye abimiz, Bianca'nın külotlu çorabının bel lastiğiyle oynadı durdu. Kanye'nin sevgi dilinin tuhaflığı şaka mı?
Arkadaşlar üzüm üzüme baka baka kararır diye boşu boşuna dememişler. Bianca totosunu sergilerken yalnız kalmasın diye Kanye de toto show yapmış. Seninle şöyle...
Çiftin onca linçlenmeye rağmen bu kadar eğlenmesi aşırı pozitif bir detay değil mi sizce de? Çok mutlu görünüyorlar.
Bu tatlılıklar bir yana, Bianca'nın aniden değişen tarzı sadece onun sevenlerini değil yakınlarını da etkilediği söyleniyor. Bu yüzden Bianca'nın ailesinin ve arkadaşlarının endişeleri devam ediyor.
Bazı kaynaklar, Kanye'nin Censori'yi ailesinden uzaklaştıracağından korktuğunu iddia ediyor. Bazıları da Kanye'nin aşk ve kontrol kelimelerini karıştırdığını düşünüyor.
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Bu iş toplantısının ardından bir şeyler atıştırmaya giderken Kanye ve Bianca'yı hayranları durdurdu ve şöyle tatlı anlar ortaya çıktı.
Hayranlarıyla selamlaştıktan sonra neşeli bir şekilde biraz yürüdüler ve ardından oradan ayrıldılar.
Biraz da bu neşeli çiftimize gelen yorumlara bakalım...
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