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Kayıp Prenses Kate Middleton'ın Başına Bir Şey Gelirse Annesinin Üzüleceğini Söyleyen Kıza Komik Tepkiler

Kayıp Prenses Kate Middleton'ın Başına Bir Şey Gelirse Annesinin Üzüleceğini Söyleyen Kıza Komik Tepkiler

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
19.03.2024 - 14:33 Son Güncelleme: 19.03.2024 - 14:35

Kendi gündemimiz bitti, şimdi de kayıp prenses Kate Middleton'ı arıyoruz. Prensesin başına bir şey gelirse annelerimizin çok üzüleceğiniz söyleyen kıza ise birbirinden komik tepkiler geldi.

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Bütün işi gücü bıraktık hepimiz Galle Prensesi Kate Middleton'ı arıyoruz. Kendisinin "Burdayım be burdayım BUR DA YIM!" tadında şu fotoğrafı yayınlanmıştı ama fotoğraf fotoşop çıktı.

Bütün işi gücü bıraktık hepimiz Galle Prensesi Kate Middleton'ı arıyoruz. Kendisinin "Burdayım be burdayım BUR DA YIM!" tadında şu fotoğrafı yayınlanmıştı ama fotoğraf fotoşop çıktı.

Ardından dün gelen son dakika haberiyle Kate'in sokakta William ile yürürken görüntülendiği haberi geldi. Ama tabii bu kişinin Kate olduğuna inanmak için biraz insanın kendisini zorlaması lazım.

Ardından dün gelen son dakika haberiyle Kate'in sokakta William ile yürürken görüntülendiği haberi geldi. Ama tabii bu kişinin Kate olduğuna inanmak için biraz insanın kendisini zorlaması lazım.

Konu sosyal medyada da popüler olunca bir kullanıcı Kate meselesini fazla ciddiye aldı ve annesi için şu şekilde endişelendi 👇

Konu sosyal medyada da popüler olunca bir kullanıcı Kate meselesini fazla ciddiye aldı ve annesi için şu şekilde endişelendi 👇

Kate için endişelenen arkadaş gelen cevapların hepsi birbirinden yaratıcı oldu

Kate için endişelenen arkadaş gelen cevapların hepsi birbirinden yaratıcı oldu
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Bu konuyu çözse çözse Müge Apla çözer. Hadi bakalım...

Bu konuyu çözse çözse Müge Apla çözer. Hadi bakalım...

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