Drake'in Cömert Hediyelerine Doyum Olmuyor! Rapçi Hamile Bir Hayranına Yüklü Miktarda Para Vereceğini Söyledi
Drake'in Cömert Hediyelerine Doyum Olmuyor! Rapçi Hamile Bir Hayranına Yüklü Miktarda Para Vereceğini Söyledi
18.03.2024 - 20:49
Konserlerinde hayranlarıyla yaşadığı 'samimi' anlarla bilinen ünlü rapçi Drake yine hayranını bir ricasını reddedemedi. Detaylar içeriğimizde 👇
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Çıkarttığı her şarkıyla yen, bir rekora koşan yıllardır ismi hep zirvede kalan ünlü rapçi Drake günümüzün en çok dinlenen şarkıcılarından biri.
Vereceği konserlerde biletleri her seferinde yok satan şarkıcı dürüstlüğü ve kaliteli şarkılarıyla zamanla en sevilen isimlerden biri haline gelmiş.
Özel hayatıyla gündeme çok da gelmeyen ism 2024 senesinin başında ortaya çıkan videosuyla resmen ifşa olmuş ve günlerce yapılan goygoya maruz kalmıştı.
Hayranlarının kendisine duyduğu sevgiyi genelde sahneye atılan iç çamaşırlarından görüyoruz...
Ellerinde pankartlarla beliren hayranlarına duyarsız kalmayan Drake geçtiğimiz haftalarda bir hayranının vefat eden annesinin borçlarını ödemeyi kabul etmişti hatırlarsanız.
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Drake sahnesi sırasında "Beş aylık hamileyim, bebeğimin zengin babası olur musun?” yazılı pankart açan hayranına 25.000 dolar hediye etti: “Sana 25.000 dolar vermek isterim, bebeğinin zengin annesi olmalısın” dedi.
İşte o anlar👇
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