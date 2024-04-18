18 Nisan Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
18 Nisan Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 18 Nisan Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos’a seri penaltı atışları sonundA 3-2’lik skorla mağlup olarak Avrupa’ya veda etti. Olympiakos’un UEFA Konferans Ligi yarı finalindeki rakibi İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa oldu.
Vergi kaçırma ve kara para aklama suçuyla tutuklanan ve yaklaşık 6 aydır cezaevinde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat’la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre; Mahkeme sanıkların vergi suçundan tahliyesine karar verdi ancak haklarındaki yasadışı bahis suçundan ise MASAK raporu gelinceye kadar tutukluluk hallerine devamına hükmetti.
Polat davasının ardından mercek altına alınan sosyal medya fenomenlerinin başında gelen Tayyargiller, şarkıcılığa soyunmaya karar verdi! Özlem Öz'ün kızlarıyla beraber hazırladığı şarkının klip tanıtımı akıllara yalnızca Dilan Polat'ı ve meşhur 'Enerci'sini getirdi...
Bayram tatilinin arasından diziler ekranlara dönerken bunlardan biri de Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri oldu. Dilber'in yeni dansıyla beğeni toplayan son bölüm viral olurken, bölüm sonunda Azem'in Dilber'i terk ettiği sahne resmen ayakta alkışlandı.
Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası dövme festivali 'İstanbul Tattoo Convention' için geri sayım başladı. Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan festivalde dünyanın ve Türkiye'nin birbirinden yetenekli dövme sanatçılarını bir araya gelecek. Taksim Grand Pera'da düzenlencek olan, 'İstanbul Tattoo Convention'ın bu yılki süprizi ise Güneydoğulu dövme yapan kadınlar olacak.
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Geçtiğimiz günlerde Şeyma Erdoğan isimli bir video içerik üreticisi, dişil enerji artırma yollarını söyledi. İlişki koçluğu da yaptığını söyleyen kadının kuantum fiziğiyle dini bilgileri aynı potada eritmesi de tepki çekti.
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakterinin pavyon dansı gündemden düşmezken, Ramazan dolayısıyla danslarına ara veren Dilber'in yeni dansına beğeni yağdı.
Sık sık gündemdeki mevzuları ve kişileri tiye alan, taklit videolarıyla da güldüren Şahan Gökabakar yine yerinde duramadı! Bu sefer Yılmaz Morgül'ün 'Ateşe Düştüm' performansıyla alay eden Gökbakar'ın son paylaşımı kahkaha attırdı!
atv ekranlarında 5 sezondur yayınlanan Kuruluş Osman dizisi her bölümüyle iyi oranlar alırken, bu tarihi dizideki önemli bir hata X kullanıcısı tarafından fark edildi.
Seçtiği kombinler, sosyal medya paylaşımları ve takipçilerine verdiği sert cevaplarla sık sık gündem olan Didem Soydan, bu sefer çözümü sallamakta buldu! Paylaştığı videoyla beyinleri yakan Soydan'a yorumlar gecikmedi...
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Gösterisinde yaptığı esprilerin hızla yayılmasından rahatsız olan Cem Yılmaz, Twitter (X) hesabından sitemkar bir paylaşımda bulundu!
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