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Türkiye'nin Dövme Festivali İstanbul Tattoo Convention'da Güneydoğulu Kadınlar Deq Kültürünü Dünyaya Tanıtıyor

Türkiye'nin Dövme Festivali İstanbul Tattoo Convention'da Güneydoğulu Kadınlar Deq Kültürünü Dünyaya Tanıtıyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
19.04.2024 - 00:40

Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası dövme festivali 'İstanbul Tattoo Convention' için geri sayım başladı. Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan festivalde dünyanın ve Türkiye'nin birbirinden yetenekli dövme sanatçılarını bir araya gelecek. Taksim Grand Pera'da düzenlencek olan, 'İstanbul Tattoo Convention'ın bu yılki süprizi ise Güneydoğulu dövme yapan kadınlar olacak. 

İşte, detaylar...

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6.ncı "İstanbul Tattoo Convention", 26 Nisan ile 28 Nisan tarihleri arasında Grand Pera'da düzenlenecek.

6.ncı "İstanbul Tattoo Convention", 26 Nisan ile 28 Nisan tarihleri arasında Grand Pera'da düzenlenecek.

Türkiye'nin pek çok şehrinden gelen tanınmış dövme sanatçılarının yanı sıra, ABD, Birezilya, Rusya, İtalya, İngiltere, Hollanda ve Almanya gibi birçok farklı ülkeden sanatçılar festivalde yerini alacak.

Üç gün sürecek "İstanbul Tattoo Convention" festival boyunca pek çok farklı kategoride dövme yarışmaları, yaratıcı atölyeler, seminer ve sergiler düzenlenecek.

Üç gün sürecek "İstanbul Tattoo Convention" festival boyunca pek çok farklı kategoride dövme yarışmaları, yaratıcı atölyeler, seminer ve sergiler düzenlenecek.

Tüm bunların yanı sıra, etkinlik süresince ziyaretçiler, dövme sanatçıların geleneksel ve modern tekniklerle uyguladıkları çalışmaları izleme ayrıcalığı yakalayacak. Dans ve müzik gösterileriyle renklenen festivalde bu yıl bir de belgesel gösterimi yer alacak.

Güneydoğulu kadınların unutulmaya yüz tutmuş sanatları: Aşkın Tendeki Yansıması 'İZ' belgeseliyle festival boyunca Emek Sahnesi Grand Pera’da izleyici ile buluşacak.

Güneydoğulu kadınların unutulmaya yüz tutmuş sanatları: Aşkın Tendeki Yansıması 'İZ' belgeseliyle festival boyunca Emek Sahnesi Grand Pera’da izleyici ile buluşacak.

Antropolojik derinliği ile geleneksel ‘Deq’ kültürüne köprü olan ‘İz’ belgeselinin ilk gösterimi 26-27-28 Nisan tarihlerinde Emek Sahnesi Grand Pera’da gerçekleşecek.

Anlatılmamış hikayelere ışık tutan belgeselde, Güneydoğulu kadınların yeni doğum yapmış anne sütünü, odun isi ile karıştırarak elde ettikleri doğal boya ile derilerine işledikleri aşkları su yüzüne çıkacak. 👇

Anlatılmamış hikayelere ışık tutan belgeselde, Güneydoğulu kadınların yeni doğum yapmış anne sütünü, odun isi ile karıştırarak elde ettikleri doğal boya ile derilerine işledikleri aşkları su yüzüne çıkacak. 👇

Güneydoğulu kadınlar da sanatlarıyla festivalde yerlerini alacak.

İşte, 'Deq' kültürüne ışık tutan benzersiz gelenek Aşkın Tendeki Yansıması 'İZ' belgeselinin tanıtımı 👇

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