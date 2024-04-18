Türkiye'nin Dövme Festivali İstanbul Tattoo Convention'da Güneydoğulu Kadınlar Deq Kültürünü Dünyaya Tanıtıyor
Türkiye'nin Dövme Festivali İstanbul Tattoo Convention'da Güneydoğulu Kadınlar Deq Kültürünü Dünyaya Tanıtıyor
Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası dövme festivali 'İstanbul Tattoo Convention' için geri sayım başladı. Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan festivalde dünyanın ve Türkiye'nin birbirinden yetenekli dövme sanatçılarını bir araya gelecek. Taksim Grand Pera'da düzenlencek olan, 'İstanbul Tattoo Convention'ın bu yılki süprizi ise Güneydoğulu dövme yapan kadınlar olacak.
İşte, detaylar...
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6.ncı "İstanbul Tattoo Convention", 26 Nisan ile 28 Nisan tarihleri arasında Grand Pera'da düzenlenecek.
Üç gün sürecek "İstanbul Tattoo Convention" festival boyunca pek çok farklı kategoride dövme yarışmaları, yaratıcı atölyeler, seminer ve sergiler düzenlenecek.
Güneydoğulu kadınların unutulmaya yüz tutmuş sanatları: Aşkın Tendeki Yansıması 'İZ' belgeseliyle festival boyunca Emek Sahnesi Grand Pera’da izleyici ile buluşacak.
Anlatılmamış hikayelere ışık tutan belgeselde, Güneydoğulu kadınların yeni doğum yapmış anne sütünü, odun isi ile karıştırarak elde ettikleri doğal boya ile derilerine işledikleri aşkları su yüzüne çıkacak. 👇
İşte, 'Deq' kültürüne ışık tutan benzersiz gelenek Aşkın Tendeki Yansıması 'İZ' belgeselinin tanıtımı 👇
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