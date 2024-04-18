Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’ne Çeyrek Finalde Veda Etti: Olympiakos Yarı Finale Yükseldi

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos’a seri penaltı atışları sonundA 3-2’lik skorla mağlup olarak Avrupa’ya veda etti. Olympiakos’un UEFA Konferans Ligi yarı finalindeki rakibi İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa oldu.