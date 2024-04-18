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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’ne Çeyrek Finalde Veda Etti: Olympiakos Yarı Finale Yükseldi

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’ne Çeyrek Finalde Veda Etti: Olympiakos Yarı Finale Yükseldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.04.2024 - 00:53 Son Güncelleme: 19.04.2024 - 01:04

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos’a seri penaltı atışları sonundA 3-2’lik skorla mağlup olarak Avrupa’ya veda etti. Olympiakos’un UEFA Konferans Ligi yarı finalindeki rakibi İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa oldu. 

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finali ikinci maçında Yunan temsilcisi Olympiakos'u normal süresi 1-0 biten maçta penaltı atışlarında 3-2 kaybederek turnuvaya veda etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finali ikinci maçında Yunan temsilcisi Olympiakos'u normal süresi 1-0 biten maçta penaltı atışlarında 3-2 kaybederek turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finali ikinci maçında Olympiakos'u konuk eden Fenerbahçe, rakibine penaltı atışlarında kaybederek elendi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finali ikinci maçında Olympiakos'u konuk eden Fenerbahçe, rakibine penaltı atışlarında kaybederek elendi.

Organizasyona 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Zimbru, Maribor ve Twente takımlarını eledi. Grup aşamasında Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava ile mücadele eden Fenerbahçe, grubu 12 puanla lider tamamladı ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Organizasyona 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Zimbru, Maribor ve Twente takımlarını eledi. Grup aşamasında Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava ile mücadele eden Fenerbahçe, grubu 12 puanla lider tamamladı ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Bu turda da Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i 3-0 ve 0-1'lik skorlarla eleyerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Yunan temsilcisine ilk maçta 3-2 kaybeden Fenerbahçe, ikinci maçta 1-0 üstünlük kurarak karşılaşmayı uzatmalara taşıdı.

Bu turda da Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i 3-0 ve 0-1'lik skorlarla eleyerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Yunan temsilcisine ilk maçta 3-2 kaybeden Fenerbahçe, ikinci maçta 1-0 üstünlük kurarak karşılaşmayı uzatmalara taşıdı.

Uzatmalarda gol sesi çıkmazken penaltı atışlarına geçildi. Livakovic'in 2 penaltı kurtarmasına rağmen, 3 penaltıdan yararlanamayan Fenerbahçe, yarı final biletini rakibine kaptırdı.

Uzatmalarda gol sesi çıkmazken penaltı atışlarına geçildi. Livakovic'in 2 penaltı kurtarmasına rağmen, 3 penaltıdan yararlanamayan Fenerbahçe, yarı final biletini rakibine kaptırdı.
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Konferans Ligi'nde bu sezon elemeler dahil 16 müsabakaya çıkan Fenerbahçe, 12 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı. İsmail Kartal'ın öğrencileri rakip fileleri 40 kez havalandırırken, kalesinde 17 gol gördü.

Konferans Ligi'nde bu sezon elemeler dahil 16 müsabakaya çıkan Fenerbahçe, 12 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı. İsmail Kartal'ın öğrencileri rakip fileleri 40 kez havalandırırken, kalesinde 17 gol gördü.
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