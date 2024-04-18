Gündeme Bomba Gibi Düştü: “Dilan Polat ve Engin Polat’a Vergi Kaçırma Suçundan Tahliye Kararı Verildi”
Gündeme Bomba Gibi Düştü: “Dilan Polat ve Engin Polat’a Vergi Kaçırma Suçundan Tahliye Kararı Verildi”
Vergi kaçırma ve kara para aklama suçuyla tutuklanan ve yaklaşık 6 aydır cezaevinde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat’la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre; Mahkeme sanıkların vergi suçundan tahliyesine karar verdi ancak haklarındaki yasadışı bahis suçundan ise MASAK raporu gelinceye kadar tutukluluk hallerine devamına hükmetti.
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Bir dönem Türkiye’nin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri olan Polat ailesinin tutuklanması sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat yaklaşık 6 aydır cezaevinde tutuklu bulunuyor.
Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalarla mahkemeye çıkarılan Dilan Polat ve Engin Polat tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Aradan geçen yaklaşık 6 aylık süreçte çift dönem dönem avukatları aracılığıyla mektuplar yazdı, açıklamalar yaptı ancak kendilerini görmemiz mümkün olmamıştı.
Şimdi ise Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre; Dilan ve Engin Polat’ında aralarında bulunduğu tutuklu sanıkların bugünkü aylık değerlendirmesi Nöbetçi Mahkeme tarafından tamamlandı.
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Mahkeme sanıkların vergi suçundan tahliye karar verdi. Ama haklarındaki yasadışı bahis suçundan ise MASAK raporu gelinceye kadar tutukluluk hallerine devamına hükmetti.
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