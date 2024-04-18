Gündeme Bomba Gibi Düştü: “Dilan Polat ve Engin Polat’a Vergi Kaçırma Suçundan Tahliye Kararı Verildi”

Vergi kaçırma ve kara para aklama suçuyla tutuklanan ve yaklaşık 6 aydır cezaevinde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat’la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre; Mahkeme sanıkların vergi suçundan tahliyesine karar verdi ancak haklarındaki yasadışı bahis suçundan ise MASAK raporu gelinceye kadar tutukluluk hallerine devamına hükmetti.