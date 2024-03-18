18 Mart Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
18 Mart Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 18 Mart Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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İstanbul'un depreme hazır olmadığını söyleyen AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum'a gazeteci Cüneyt Özdemir, 21 yıldır iktidarda olduklarını belirterek, 'Neden hazırlamadınız?' dedi. Soru karşısında ilk aşamada afallayan Kurum, hayata geçirdiği projelerin olduğunu ancak her şeyin tamamlanmadığını söyledi.
Fenerbahçe Kulübü resmi siteden yaptığı açıklama ile Yönetim Kurulu Toplantısı'nda futbol takımının ligden çekilmesinin değerlendirileceğini açıkladı.
TİP'in adaylıktan çektiği Hatay Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında adı geçen AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal iddiaları yalanladı. Gökhan Zan'la temasa geçmediklerini söyleyen Yeşildal, 'Yalan olduğu şuradan belli. Hatay’da AK Parti binası yok. Konteynerde hizmet veriyoruz. Seçimi kaybedeceğini düşünenler seçimi maniple ediyor.' dedi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifadeye çağrıldı.
İstanbul Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda 4 gün arayla 2 esrarengiz cinayet ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde 1 ay önce kaybolan Serhat Tekin Kantele'nin cesedi ormanda yarı gömülmüş vaziyette bulunurken, bugün de çöp konteynerinin üzerinde bulunan 'Ceset aşağıda' yazısını takip eden polis ekipleri 300 metre aşağıda bir erkeğe ait ceset buldu.
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Bursa'da ev taksitlerini ödemek için eşinin bileziklerini penseyle keserek alan koca hakkında karar çıktı. Yargıtay olayı 'yağma' olarak değerlendirerek sanık kocayı 5 yıl hapse mahkum etti.
Kadıköy'de bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Temel Ünlü'nün cezası belli oldu. Mahkeme, uslanmaz bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek sanığı indirimsiz 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Sadece İngiltere'nin değil, tüm Türkiye'nin de akıbetini merak ettiği Prenses Kate Middleton'dan bir yeni haber var: Haftalardır ortalarda olmayan hatta ölmüş olma ihtimali bile konuşulan Kate Middleton'ın daha bu sabah eşiyle birlikte alışverişe çıktığı haberi servis edilse de, hiçbir görüntü olmaması kimseyi ikna edememişti. The Sun gecikmeli olsa da Prenses'in alışverişten görüntülerini yeni paylaştı.
Hande Doğandemir, Survivor All Star'ın sevilen sunucusu Murat Ceylan'ın yanına Dominik'e tatile gitmişti. Tatilinin ardından Türkiye'ye dönmek isteyen güzel oyuncunun başına gelmeyen kalmamış!
Ekranlara bahar gibi gelen Bahar dizisi, Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğuyla reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Dizide Bahar karakterinin Timur'a laf soktuğu sahnenin doğaçlama olduğu, akıllara kazınan repliğin Evgar'ın eseri olduğu ortaya çıktı. Senaryoda olmayan bu repliği duyan oyuncular ise o an gülmekten kendilerini alamadı.
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