Gökhan Zan'a Ait Olduğu İddia Edilen Ses Kayıtları Ortaya Çıktı

Hatay adaylığı sonrası tartışmaların odağı TİP'in Hatay Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, partisi tarafından adaylıktan çekilmişti. Zan'ın adaylıktan çekilmemesi için AK Partili yöneticilerle yaptığı iddia edilen görüşmeleri basına yansıdı.

Kaynak: Sözcü TV