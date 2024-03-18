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Gökhan Zan'a Ait Olduğu İddia Edilen Ses Kayıtları Ortaya Çıktı

Gökhan Zan'a Ait Olduğu İddia Edilen Ses Kayıtları Ortaya Çıktı

Gökhan Zan
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.03.2024 - 17:49

Hatay adaylığı sonrası tartışmaların odağı TİP'in Hatay Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, partisi tarafından adaylıktan çekilmişti. Zan'ın adaylıktan çekilmemesi için AK Partili yöneticilerle yaptığı iddia edilen görüşmeleri basına yansıdı.

Kaynak: Sözcü TV

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TİP'in dün kamuoyuna yaptığı açıklamayla Hatay Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ı adaylıktan geri çekmesinin yankıları devam ederken, gündeme yeni bir iddia bomba gibi düştü.

TİP'in dün kamuoyuna yaptığı açıklamayla Hatay Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ı adaylıktan geri çekmesinin yankıları devam ederken, gündeme yeni bir iddia bomba gibi düştü.

TİP tarafından yapılan açıklamada Gökhan Zan ile ilgili 'Partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır' ifadeleri kullanılmış, bunun üzerine Zan iddiaları yalanlayarak adaylıktan çekilmeyeceğini belirtmişti.

TİP tarafından yapılan açıklamada Gökhan Zan ile ilgili 'Partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır' ifadeleri kullanılmış, bunun üzerine Zan iddiaları yalanlayarak adaylıktan çekilmeyeceğini belirtmişti.

Sözcü TV'de yayınlanan ses kaydında Turgay Kocakaya isimli kişi tarafından AKP Hatay İl Binası’ndan arandığı iddia edilen Zan'a, adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar öneriliyor. Zan ise 5 milyon dolar için pazarlık ediyor. Konuşma zaman zaman Türkçe, zaman zaman ise arapça olarak devam ediyor.

Sözcü TV'de yayınlanan ses kaydında Turgay Kocakaya isimli kişi tarafından AKP Hatay İl Binası’ndan arandığı iddia edilen Zan'a, adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar öneriliyor. Zan ise 5 milyon dolar için pazarlık ediyor. Konuşma zaman zaman Türkçe, zaman zaman ise arapça olarak devam ediyor.

Konuşmanın devamında, Zan olduğu iddia edilen kişi, TRT'de spor yorumculuğu ve Hatayspor'un sportif direktörlüğü gibi görevlerde bulunmak istediği dile getiriyor. Konuşmada, Turgay Kocakaya'nın Zan için AKP'li isimlere 'kendisini garanti altına alması gerekiyor" dediğini aktardığı duyuluyor.

Öte yandan Sözcü TV'nin canlı yayınına katılan ve gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Gökhan Zan, hakkındaki tüm iddiaları yalanladı. Videoların deepfake ve montaj olduğunu söyleyen Zan, yasal haklarını kullanacağını söyledi.

Öte yandan Sözcü TV'nin canlı yayınına katılan ve gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Gökhan Zan, hakkındaki tüm iddiaları yalanladı. Videoların deepfake ve montaj olduğunu söyleyen Zan, yasal haklarını kullanacağını söyledi.

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