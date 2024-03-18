Yargıtay, Eşten Zorla Alınan Takıyı 'Yağma' Saydı: 5 Yıl Hapis Cezası Verildi
Yargıtay, Eşten Zorla Alınan Takıyı 'Yağma' Saydı: 5 Yıl Hapis Cezası Verildi
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Bursa'da 20 yıllık evli çift TOKİ'den aldıkları evin taksitini ödemekte zorluk yaşamaya başladı. Bunun üzerine eşinin takılarını almak isteyen sanık koca, olumsuz yanıt alması üzerine eşinin kolundaki bilezikleri penseyle keserek aldı.
Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre, koca hakkında 'Basit Yaralama' suçundan Bursa Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Mahkeme, kocanın bilezikleri alırken kullandığı 'seni öldüreceğim' ifadesine dikkat çekti. Suçun 'yağma' kapsamında değerlendirmesini isteyen mahkeme, dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.
Pense ile bileziklerin zorla kesilmesi esnasında kadının bileğinden yaralandığı belirten Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi, TCK'nın 148. maddesinde yer alan "yağma" suçunun işlendiğine karar vererek, kocayı 5 yıl hapis cezasına mahkum etti.
Karara itiraz edilmesi sonrası dosya Yargıtay'ın gündemine geldi. Yağma suçunun şartlarının irdelendiği temyiz incelemesinde Yargıtay 6. Ceza Dairesi de "Eylemin yağma suçu olarak kabulü ceza adaleti ve hakkaniyet kurallarına uygun görünmemektedir" dedi. Dairenin kararına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz edince dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından incelendi. Ziynet eşyalarının kadının mülkü ve kişisel malı olduğuna işaret eden Kurul, sanık kocanın eşinin altınlarını zorla kolundan alması eyleminin 'yağma' suçunu oluşturduğuna hükmetti.
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Ev borcu için olsa o kadın o bileziklerini kendi rızasıyla verirdi karısının kolundan pense ile bilezik kesen süzme kimbilir başka ne boklar yemiştir
Kime takılırsa onda kalmalı.