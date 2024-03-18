Gökhan Zan'a Ait Olduğu İddia Edilen Ses Kayıtlarında Adı Geçen AK Partili İsimden Açıklama Geldi

TİP'in adaylıktan çektiği Hatay Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında adı geçen AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal iddiaları yalanladı. Gökhan Zan'la temasa geçmediklerini söyleyen Yeşildal, 'Yalan olduğu şuradan belli. Hatay’da AK Parti binası yok. Konteynerde hizmet veriyoruz. Seçimi kaybedeceğini düşünenler seçimi maniple ediyor.' dedi.