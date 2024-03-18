Gökhan Zan'a Ait Olduğu İddia Edilen Ses Kayıtlarında Adı Geçen AK Partili İsimden Açıklama Geldi
Gökhan Zan'a Ait Olduğu İddia Edilen Ses Kayıtlarında Adı Geçen AK Partili İsimden Açıklama Geldi
TİP'in adaylıktan çektiği Hatay Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında adı geçen AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal iddiaları yalanladı. Gökhan Zan'la temasa geçmediklerini söyleyen Yeşildal, 'Yalan olduğu şuradan belli. Hatay’da AK Parti binası yok. Konteynerde hizmet veriyoruz. Seçimi kaybedeceğini düşünenler seçimi maniple ediyor.' dedi.
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Hakkında çıkan 'adaylıktan çekilmemek için para aldığı' iddiaları sonrası Türkiye İşçi Partisi (TİP), adaylığından geri çekilen ve kamuoyuna ses kaydı sızdırılan Gökhan Zan'ın kayıtlarında adı geçen AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal'dan açıklama geldi.
T24'ün haberine göre; ses kayıtlarında Zan'ın AKP İl başkanlığı tuvaletinden arandığına dair iddiaların altını çizen Yeşildal, "Yalan olduğu şuradan belli. Hatay’da AK Parti binası yok. Konteynerde hizmet veriyoruz. Seçimi kaybedeceğini düşünenler seçimi maniple ediyor. İki gündür bu ses kayıtları şehirde konuşuluyordu. Gökhan Zan’la da öncesinde de bir temasımız olmadı. Bu iddialarla ilgili de görüşmedim" dedi.
Yeşildal, iddiaların doğru olmadığını belirterek şunları söyledi: "İddiaları reddediyorum. İlgili kişileri tanımam, hiçbir temasım olmadı. İsmim geçtiği için de bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Yalan olduğu şuradan belli. Hatay’da AK Parti binası yok. Konteynerde hizmet veriyoruz. Seçimi kaybedeceğini düşünenler seçimi maniple ediyor. İki gündür bu ses kayıtları şehirde konuşuluyordu. Gökhan Zan’la da öncesinde de bir temasımız olmadı. Bu iddialarla ilgili de görüşmedim."
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