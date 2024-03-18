Belgrad Ormanı'nda Neler Oluyor? 4 Gün Arayla 2 Ceset Bulundu!
Belgrad Ormanı'nda Neler Oluyor? 4 Gün Arayla 2 Ceset Bulundu!
İstanbul Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda 4 gün arayla 2 esrarengiz cinayet ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde 1 ay önce kaybolan Serhat Tekin Kantele'nin cesedi ormanda yarı gömülmüş vaziyette bulunurken, bugün de çöp konteynerinin üzerinde bulunan 'Ceset aşağıda' yazısını takip eden polis ekipleri 300 metre aşağıda bir erkeğe ait ceset buldu.
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Belgrad Ormanları'nda 4 gün arayla 2 erkek cesedi bulundu. 1 ay önce kaybolan Serhat Tekin Kantele’ye ait ceset geçtiğimiz günlerde yarı gömülü vaziyette bulunmuştu.
Bugün ise tesadüf eseri bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar çöp konteyneri üzerindeki 'Ceset aşağıda' yazısını fark ederek polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler uçurumdan aşağı atılmış bir erkek cesedine ulaştı.
Arazi şartları nedeniyle atıldığı yerden çıkarılamayan ceset için olay yerine itfaiye ekibi çağırıldı. Gelen itfaiye ekibi yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Ormanlık alandaki uçurumdan çıkarılan ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Belgrad mezarlığı..