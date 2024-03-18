Belgrad Ormanı'nda Neler Oluyor? 4 Gün Arayla 2 Ceset Bulundu!

İstanbul Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda 4 gün arayla 2 esrarengiz cinayet ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde 1 ay önce kaybolan Serhat Tekin Kantele'nin cesedi ormanda yarı gömülmüş vaziyette bulunurken, bugün de çöp konteynerinin üzerinde bulunan 'Ceset aşağıda' yazısını takip eden polis ekipleri 300 metre aşağıda bir erkeğe ait ceset buldu.