Bisiklet Sürücüsü Doğanay Güzelgün'ün Ölümüne Neden Olan Sürücünün Cezası Belli Oldu: İndirim Uygulanmadı

Kadıköy'de bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Temel Ünlü'nün cezası belli oldu. Mahkeme, uslanmaz bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek sanığı indirimsiz 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.