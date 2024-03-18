Bisiklet Sürücüsü Doğanay Güzelgün'ün Ölümüne Neden Olan Sürücünün Cezası Belli Oldu: İndirim Uygulanmadı
Bisiklet Sürücüsü Doğanay Güzelgün'ün Ölümüne Neden Olan Sürücünün Cezası Belli Oldu: İndirim Uygulanmadı
Kadıköy'de bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Temel Ünlü'nün cezası belli oldu. Mahkeme, uslanmaz bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek sanığı indirimsiz 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.
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İstanbul Kadıköy'de bisiklet grubuyla sürüş yapan Doğanay Güzelgün'e kullandığı araçla büyük bir hızla çarptıktan sonra olay yerinden kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü Temel Ünlü'nün (24) duruşması Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Davada tutuklu sanık Temel Ünlü, Doğanay Güzelgün'ün yakınları ve Taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Temel Ünlü, '"Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Olay günü kız arkadaşım ile biraz alkol aldık. Kaza anında bende alkolün etkisi yoktu. Ben, ehliyetim olmadığı için polis çevirmelerine girmedim. Orta şeritte hareket ederken kazadan biraz geride birçok bisikletlinin sağ şeritte olduğunu gördüm. Sol şeride geçip yoluma devam ettim. Sonraki virajı geçince ölen ağabeyi gördüm. Fren yaptım ve direksiyonu kırdım. Ancak kazaya engel olamadım. Ben olaydan sonra kaçtım. Çünkü can güvenliğimden korktum. Bu olay haberlere yansımıştı ve sanki cinayetmiş gibi anlatılıyordu. İçinde bulunduğum durumdan memnun değilim. Keşke o gün dışarı Allah belamı verseydi de dışarı çıkmasaydım. Ben suçsuzum, beraatımı istiyorum.' dedi.
Bir önceki duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanık Temel Ünlü'nün 'Olası kastla ölümü neden olma' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Temel Ünlü'nün 'Olası kastla ölümü neden olma' suçundan 20 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Mahkeme heyeti sanığın olaydan sonra kaçtığı ve yaklaşık 2 ay boyunca teslim olmadığı, olaydan sonra tanık Mehmet Can Çoban'ı kaza yerine kazayı üstlenmesi için gönderdiği, ayrıca sanığın ikinci kez tekerrüre esas sabıka kaydı bulunduğu dikkate alındığında uslanmaz bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek indirim uygulamadı.
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