18 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
18 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Yerli Afrodit Banu Alkan'ın gerçek ismini duyunca çok şaşıracağınıza eminiz!
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2. Oğulları ile fotoğrafını paylaşan Nevra Serezli'nin son paylaşımında Murat Serezli'yi görenler tanıyamadı. Murat Serezli'nin saçı sakalı birbirine karışmış tarzı görenleri şaşırttı.
3. Rıza Kocaoğlu geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımda resmen kaslarıyla şov yapmıştı hatırlarsanız. Geçtiğimiz saatlerde bir plajda görüntülenen Kocaoğlu'nun kassız görüntüsü "sen de mi shop yaptın be abi?" dedirtti.
4. Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk olan Ysemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti anlattıkları evlenme teklifi hikayesi ile gündeme geldi.
5. 7 yıldır ABD'de yaşayan oyuncu Mete Horozoğlu, son halini Instagram hesabından paylaştı.
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6. Geçtiğimiz ay Amerika'nın Los Angeles şehrinde geçirdiği trafik kazası sonucu kaburgaları kırılan ve günlerdir de yoğun bakımda tutulan Yeşilçam'ın efsane ismi Ahu Tuğba taburcu olmuştu. Ünlü sanatçı geçtiğimiz saatlerde yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
7. Survivor All Star 2024 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Hem başarısıyla hem Yunus Emre ile olaylarıyla Survivor All Star'a damga vuran Kalaycıoğlunun paylaşımına kısa sürede yüzlerce yorum geldi.
8. Ünlü oyuncu Emre Kınay, televizyon sektörüne ve yapımcılara genç meslektaşlarına taş atarak sitem etti!
9. Özellikle son zamanlarda, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Cem Yılmaz, bronzlaşınca havaya girdi! Fedon'a gönderme yapan Cem Yılmaz'a Fedon'un ta kendisinden abi nasihatı gecikmedi!
10. Geçtiğimiz günlerde oğlunun nişanından paylaştığı görüntülerle sosyal medyanın gündemine oturan Murat Övüç, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına katıldı. Konuyla ilgili ilk kez yorum yapan Murat Övüç yine ve yeniden görgüsüzlüğü arşa çıkardı!
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11. Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip Anastasia Pokreshchuk, bu sefer de kalça estetiği için Türkiye'ye geldi! Fenomenin son hali yine hayatı sorgulattı!
12. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, dizinin yaz tatiline girmesiyle birlikte resim sanatına merak sardı. Yeteneği konusunda şüpheye düşüren ünlü oyuncu sosyal medyadan nasibini aldı!
13. Oğuzhan Uğur'un programına katılan Meryem Uzerli, hayatında ilk defa Semicenk şarkısı dinledi! Müziğe hemen ayak uyduran Meryem Uzerli, Oğuzhan'a düşüşünün ardından bu sefer de Semicenk'e düştü!
14. Yüzünü yeni gösterdiği sevgilisiyle Kalkan'a tatile çıkan Mika Raun, erkek arkadaşı ve kendisinin durduk yere saldırıya uğradığını ve ölesiye dövüldüğünü açıkladı.
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