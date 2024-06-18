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"Öyle Bir Geçer Zaman ki" Dizisindeki Soner Rolüyle Tanınan Mete Horozoğlu'nun Son Hali Ortaya Çıktı

"Öyle Bir Geçer Zaman ki" Dizisindeki Soner Rolüyle Tanınan Mete Horozoğlu'nun Son Hali Ortaya Çıktı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
18.06.2024 - 14:27

7 yıldır ABD'de yaşayan oyuncu Mete Horozoğlu, son halini Instagram hesabından paylaştı.

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"Nefes: Vatan Sağolsun" filmiyle tanınan Mete Horozoğlu, beğenilen oyunculardan biriydi. Ancak geçtiğimiz yıllarda kendisi hakkında FETÖ'ye üye olma suçundan soruşturma açılmıştı.

"Nefes: Vatan Sağolsun" filmiyle tanınan Mete Horozoğlu, beğenilen oyunculardan biriydi. Ancak geçtiğimiz yıllarda kendisi hakkında FETÖ'ye üye olma suçundan soruşturma açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Mete Horozoğlu hakkında, “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Mete Horozoğlu hakkında, “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilmişti.

Herkesin aklında "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisindeki Soner rolüyle kalan Horozoğlu, yaklaşık 7 yıldır ABD'de yaşıyor.

Herkesin aklında "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisindeki Soner rolüyle kalan Horozoğlu, yaklaşık 7 yıldır ABD'de yaşıyor.

Oyuncu arkadaşı Erdem Baş ile Amerika'da "Ormantik Komedi" isimli oyunda yer alan Mete Horozoğlu, tiyatrodan kopmadığını yaptığı paylaşımlarla gösteriyor.

Oyuncu arkadaşı Erdem Baş ile Amerika'da "Ormantik Komedi" isimli oyunda yer alan Mete Horozoğlu, tiyatrodan kopmadığını yaptığı paylaşımlarla gösteriyor.

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen oyuncu Instagram hesabından son halini paylaştı.

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen oyuncu Instagram hesabından son halini paylaştı.
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Mete Horozoğlu'nun son halini merak edenler için gelsin bu fotoğraf 👇

Mete Horozoğlu'nun son halini merak edenler için gelsin bu fotoğraf 👇
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