"Öyle Bir Geçer Zaman ki" Dizisindeki Soner Rolüyle Tanınan Mete Horozoğlu'nun Son Hali Ortaya Çıktı
"Öyle Bir Geçer Zaman ki" Dizisindeki Soner Rolüyle Tanınan Mete Horozoğlu'nun Son Hali Ortaya Çıktı
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"Nefes: Vatan Sağolsun" filmiyle tanınan Mete Horozoğlu, beğenilen oyunculardan biriydi. Ancak geçtiğimiz yıllarda kendisi hakkında FETÖ'ye üye olma suçundan soruşturma açılmıştı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Mete Horozoğlu hakkında, “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilmişti.
Herkesin aklında "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisindeki Soner rolüyle kalan Horozoğlu, yaklaşık 7 yıldır ABD'de yaşıyor.
Oyuncu arkadaşı Erdem Baş ile Amerika'da "Ormantik Komedi" isimli oyunda yer alan Mete Horozoğlu, tiyatrodan kopmadığını yaptığı paylaşımlarla gösteriyor.
Uzun zamandır ortalarda görünmeyen oyuncu Instagram hesabından son halini paylaştı.
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Mete Horozoğlu'nun son halini merak edenler için gelsin bu fotoğraf 👇
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