15. Katta Dışarıyla Bağlantılı Sistem Kurup Evinde Bal Üreten Adam Gündem Oldu

Bir vatandaş, İstanbul’un yüksek katlı bir binasında, evinde bal üretimi yapmak için ilginç bir sistem kurdu. 15. kattaki evinin balkonundan dışarıya bağlantılı bir mekanizma oluşturan kişi, yüzlerce arının bu sisteme gelmesini sağlayarak evinde bal üretmeye başladı. Kendi kurduğu düzeneği sosyal medyada paylaşan vatandaş, kısa süre içinde büyük bir dikkat çekti.
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Dışarıya bağlantılı bir sistem kurarak yüzlerce arının evine gelmesini sağlayan vatandaş, evinde bal üretimi yapıyor.
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Kurduğu düzeneği sosyal medya üzerinden paylaşan vatandaş, kullanıcılar tarafından tehlikeli olduğu gerekçesiyle tepkiyle karşılandı.
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