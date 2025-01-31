Eve Balık Alıp Temizlemeye Çalışan Genç Kadın, Gözyaşları İçinde Ailesini Aradı

Balık temizlemek, özellikle hayvanlara duyarlılığı olan kişiler için duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Canlı bir varlığın hayatına son vermek veya ölü bir balığı parçalamak, vicdani bir rahatsızlık yaratabilir. Balığın gözleriyle karşılaşmak, onu sadece bir yemek malzemesi olarak görmeyi zorlaştırabilir. İşte bu durum, sosyal medyada gündem olan bir videoda kendini gösterdi.