Eve Balık Alıp Temizlemeye Çalışan Genç Kadın, Gözyaşları İçinde Ailesini Aradı

Balık temizlemek, özellikle hayvanlara duyarlılığı olan kişiler için duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Canlı bir varlığın hayatına son vermek veya ölü bir balığı parçalamak, vicdani bir rahatsızlık yaratabilir. Balığın gözleriyle karşılaşmak, onu sadece bir yemek malzemesi olarak görmeyi zorlaştırabilir. İşte bu durum, sosyal medyada gündem olan bir videoda kendini gösterdi.
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Genç bir kadın, aldığı balığın kafasının kesilmemiş olduğunu fark edince gözyaşlarına hakim olamadı ve ailesini arayarak yardım istedi.
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"Balık bana bakıyor, ben balığa bakıyorum. Kesemem bunu." diyerek duygularını dile getiren genç kadın, ne yaptıysa balığı temizleyemedi ve yemekten vazgeçti.
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