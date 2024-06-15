15 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
15 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Şarkılarıyla yıllardır birçok kişiyi büyülemeyi başaran Kenan Doğulu'yu sevmeyen yok denecek kadar azdır. Geçtiğimiz haftalarda gündeme doğum günü kutlamasıyla gelen şarkıcı bu sefer de kombiniyle çok konuşuldu!
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2. Hem dijital platformlarda yaptığı işler, hem de televizyon ekranlarında edindiği yerle yoğun bir sezon geçiren Kıvanç Tatlıtuğ yazın gelmesiyle birlikte eşi Başak Dizer ve sevimli oğulları Kurt Efe'yle soluğu Bodrum'da almıştı. Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre, kendini serin sulara atan Tatlıtuğ'un o anları "bir işi de yapama be!" dedirtti.
3. Yüz gerdirme ameliyatı sonrası gündemden düşmeyen Cenk Eren'in çok konuşulan Bodrum fiyatlarına yorumu olay oldu!
4. Cinsiyet geçiş ameliyatı sonrası estetik işlemleriyle tanınmaz hale gelen, sesini bile değiştiren Mika Raun son zamanlarda herkeslerden sakladığı 'Batu'suyla' dikkatleri üzerine çekmişti. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin yüzünü ilk defa paylaşan Mika gelen yorumlara tepki gösterdi!
5. Son zamanlarda değişen davranışlarıyla herkesin ilgi odağı olmayı başaran ve bilirliğini YouTube videolarıyla genişleten Kerimcan Durmaz'dan özel hayatına yönelik birçok itiraf geldi! Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk olan isim kadınlardan da hoşlandığını itiraf etti!
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6. Geçtiğimiz gün erkek kardeşi Can Doğu ve ablası Sıla Doğu'ya tahliye kararı çıkınca bir kez daha tahliye talebinde bulunan Dilan Polat yine ret yiyince hırsını avukatı Hüseyin Kaya'dan çıkarmaya karar verdi.
7. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Nilperi Şahinkaya'nın ütü masasının üstüne yatıp verdiği pozlar sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
8. Anoreksiya teşhisiyle cezaevinden tahliye edildiğinden beri gezmelere doyamayan Nihal Candan, bu sefer de "bir daha asla sosyal medya kullanmayacağım" sözünü çiğnedi! Cezaevi günlerinin acısını doğum günü partisinde çıkaran Candan'ın pozu ve pozuna iliştirdiği not dikkat çekti.
9. Geçtiğimiz gün 26.'sı düzenlenen Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı kadın oyuncusu ödülünü alan Zuhal Olcay, geceden kalma pozuyla görenleri şaşkına uğrattı! Olcay'ın yüzündeki değişim "bu kim?" yorumlarını beraberinde getirdi.
10. Kolpa müzik grubunun solisti Barış Yurtçu, Günaydın'ın YouTube kanalında yayınlanan Yasemince İtiraflar programına konuk oldu. Oyuncu olan eşi Deniz Baysal'ın hayranları yüzünden yaşadıklarını anlatan Yurtçu, söylemleriyle herkesi şaşırttı.
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11. 4 Kasım'dan bu yana kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla cezaevinde olan Dilan Polat'ın geçtiğimiz saatlerde avukatı Hüseyin Kaya'yla yollarını ayırdığını Twitter (X) hesabından duyurulmuştu. Hüseyin Kaya'nın dün gece katıldı X Space odasında Polatlarla ilgili yaptığı açıklamalar, ağızları açık bıraktı!
12. Geçtiğimiz gün, Pomellato gecesi için Milano'ya giden Hande Erçel'in kombini çok beğenilmekle beraber kendisinin sürekli yırtmacını kapama çabası içinde olması tepki çekmişti. Erçel'in Milano'daki davet için seçtiği elbisenin fiyatı ortaya çıktı, e biraz da dudak uçuklattı!
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