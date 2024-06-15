Kolpa Solisti Barış Yurtçu, Eşi Deniz Baysal'ın Hayranları Yüzünden Yaşadıklarıyla Şaşırttı
Kolpa Solisti Barış Yurtçu, Eşi Deniz Baysal'ın Hayranları Yüzünden Yaşadıklarıyla Şaşırttı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=qTcj9...
Kolpa müzik grubunun solisti Barış Yurtçu, Günaydın'ın YouTube kanalında yayınlanan Yasemince İtiraflar programına konuk oldu. Oyuncu olan eşi Deniz Baysal'ın hayranları yüzünden yaşadıklarını anlatan Yurtçu, söylemleriyle herkesi şaşırttı.
KAYNAK: Günaydın/ Yasemince İtiraflar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, Günaydın'ın YouTube kanalında yayınlanan Yasemince İtiraflar programına konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncu eşi Deniz Baysal'la ilgili soruları da yanıtlayan Yurtçu, özellikle eşinin oyuncu olması nedeniyle hayranlardan gelen olumsuz yorumlar hakkında dedikleriyle dikkat çekti.
Eşi Baysal'la sevgili olduğu dönemde Baysal'ın Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol aldığının altını çizen Yurtçu, o dönem hayranlardan aşırı kötü mesajlar aldığını belirtirken, bu mesajlar yüzünden epey tartışma yaşadıklarını da anlattı.
"Ben Deniz ile ilk beraberken o Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde oynuyordu. O zaman bana aşırı negatif yorumlar geliyordu. Deniz'i, Çağlar ve Alp ile çok yakıştırdıkları için Deniz'in onlar ile olmasını istiyorlardı."
"Zaten onlar gerçek hayat sanıyorlar diziyi. Bana 'sen aradan çık, bunlar çok mutlu, sen aralarını bozuyorsun, sen çok çirkinsin, onlar çok yakışıklı' diyorlardı. Beni kızdırmak için sahnelerden fotoğraf-video atıyorlardı. O zamanlar çok zorlanmıştım. Aramızı bozdu."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Ben 'bu fotoğraf ne' diyordum, 'öyle bir fotoğraf yok ki, shop yapmışlar' diyordu. Ama öyle bir shop yapmış ki, gerçek gibi.''
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Milletimizin gerizekalılık seviyesi hafife alınacak gibi değil gerçekten🤦♀️