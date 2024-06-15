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Kolpa Solisti Barış Yurtçu, Eşi Deniz Baysal'ın Hayranları Yüzünden Yaşadıklarıyla Şaşırttı

Kolpa Solisti Barış Yurtçu, Eşi Deniz Baysal'ın Hayranları Yüzünden Yaşadıklarıyla Şaşırttı

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 17:18

Kolpa müzik grubunun solisti Barış Yurtçu, Günaydın'ın YouTube kanalında yayınlanan Yasemince İtiraflar programına konuk oldu. Oyuncu olan eşi Deniz Baysal'ın hayranları yüzünden yaşadıklarını anlatan Yurtçu, söylemleriyle herkesi şaşırttı.

KAYNAK: Günaydın/ Yasemince İtiraflar

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=qTcj9...
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Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, Günaydın'ın YouTube kanalında yayınlanan Yasemince İtiraflar programına konuk oldu.

Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, Günaydın'ın YouTube kanalında yayınlanan Yasemince İtiraflar programına konuk oldu.

Oyuncu eşi Deniz Baysal'la ilgili soruları da yanıtlayan Yurtçu, özellikle eşinin oyuncu olması nedeniyle hayranlardan gelen olumsuz yorumlar hakkında dedikleriyle dikkat çekti.

Oyuncu eşi Deniz Baysal'la ilgili soruları da yanıtlayan Yurtçu, özellikle eşinin oyuncu olması nedeniyle hayranlardan gelen olumsuz yorumlar hakkında dedikleriyle dikkat çekti.

Eşi Baysal'la sevgili olduğu dönemde Baysal'ın Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol aldığının altını çizen Yurtçu, o dönem hayranlardan aşırı kötü mesajlar aldığını belirtirken, bu mesajlar yüzünden epey tartışma yaşadıklarını da anlattı.

Eşi Baysal'la sevgili olduğu dönemde Baysal'ın Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol aldığının altını çizen Yurtçu, o dönem hayranlardan aşırı kötü mesajlar aldığını belirtirken, bu mesajlar yüzünden epey tartışma yaşadıklarını da anlattı.

"Ben Deniz ile ilk beraberken o Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde oynuyordu. O zaman bana aşırı negatif yorumlar geliyordu. Deniz'i, Çağlar ve Alp ile çok yakıştırdıkları için Deniz'in onlar ile olmasını istiyorlardı."

"Ben Deniz ile ilk beraberken o Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde oynuyordu. O zaman bana aşırı negatif yorumlar geliyordu. Deniz'i, Çağlar ve Alp ile çok yakıştırdıkları için Deniz'in onlar ile olmasını istiyorlardı."

"Zaten onlar gerçek hayat sanıyorlar diziyi. Bana 'sen aradan çık, bunlar çok mutlu, sen aralarını bozuyorsun, sen çok çirkinsin, onlar çok yakışıklı' diyorlardı. Beni kızdırmak için sahnelerden fotoğraf-video atıyorlardı. O zamanlar çok zorlanmıştım. Aramızı bozdu."

"Zaten onlar gerçek hayat sanıyorlar diziyi. Bana 'sen aradan çık, bunlar çok mutlu, sen aralarını bozuyorsun, sen çok çirkinsin, onlar çok yakışıklı' diyorlardı. Beni kızdırmak için sahnelerden fotoğraf-video atıyorlardı. O zamanlar çok zorlanmıştım. Aramızı bozdu."
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"Ben 'bu fotoğraf ne' diyordum, 'öyle bir fotoğraf yok ki, shop yapmışlar' diyordu. Ama öyle bir shop yapmış ki, gerçek gibi.''

"Ben 'bu fotoğraf ne' diyordum, 'öyle bir fotoğraf yok ki, shop yapmışlar' diyordu. Ama öyle bir shop yapmış ki, gerçek gibi.''

(Shop fotoğraflardan biri görselde)

İşte o anlar:

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Ezra Dilge

Milletimizin gerizekalılık seviyesi hafife alınacak gibi değil gerçekten🤦‍♀️