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Survivor Finalinde Beria'nın Eşi Yunus Emre'nin Elini Bir Türlü Bırakmaması Gündem Oldu!

Survivor Finalinde Beria'nın Eşi Yunus Emre'nin Elini Bir Türlü Bırakmaması Gündem Oldu!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 13:50

Survivor büyük finaline tüm yarışmacılar konuk olarak katılırken, yarışmanın en olaylı isimlerinden Yunus Emre'nin eşi Beria'nın kocasının elini bir türlü bırakmaması dikkatlerden kaçmadı.

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Survivor All Star'ın büyük finali sonunda gelip çattı ve kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmada 1. eski şampiyonlardan Ogeday oldu.

Survivor All Star'ın büyük finali sonunda gelip çattı ve kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmada 1. eski şampiyonlardan Ogeday oldu.

Eski yarışmacıların da konuk olarak yer aldığı finalde her biri izleyiciler tarafından yoğun rağbet görürken, bunlardan biri dikkatlerden kaçmadı.

Eski yarışmacıların da konuk olarak yer aldığı finalde her biri izleyiciler tarafından yoğun rağbet görürken, bunlardan biri dikkatlerden kaçmadı.

Finale eşi Beria'yla katılan Yunus Emre, Survivor fanlarından yoğun ilgi görürken, eşi Beria'nın Yunus Emre'yle aşırı ilgili olması dikkat çekti.

Finale eşi Beria'yla katılan Yunus Emre, Survivor fanlarından yoğun ilgi görürken, eşi Beria'nın Yunus Emre'yle aşırı ilgili olması dikkat çekti.

Beria'nin fotoğraf çektirirken bile Yunus Emre'nin elini bırakmaması kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

Beria'nin fotoğraf çektirirken bile Yunus Emre'nin elini bırakmaması kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

İşte o anlar:

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