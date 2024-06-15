Evrim Alasya, Tüylerimizi Diken Diken Eden Şerbo'nun Final Sahnesinden Kamera Arkası Paylaştı
Evrim Alasya, Tüylerimizi Diken Diken Eden Şerbo'nun Final Sahnesinden Kamera Arkası Paylaştı
Sezon finali bölümüyle hepimizi şoke eden Kızılcık Şerbeti özellikle son sahnedeki yüzleşmeyle tüylerimizi diken diken ederken, o çok konuşulan sahnenin kamera arkası dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti enfes bir sezon finali bölümü yayınlayarak sezon arasına girmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezon finalinden ziyade final tadında olan bölümle izleyiciler olarak hop oturup hop kalkarken, özellikle final sahnesindeki yüzleşme hepimizin tüylerini diken diken etti.
Kıvılcım'ın hayal kırıklığına mı üzülelim yoksa Ömer'in kendini ifade edememesine mi bilemediğimiz sezon finali evlerimizde bile gerginlik yaratırken, Evrim Alasya'dan o sahnenin kamera arkası görüntüleri geldi.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın